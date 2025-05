Biden, el expresidente de EEUU, acusa a Trump de apaciguar a Rusia

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habla con miembros de la prensa tras un fin de semana en Delaware, en el Jardín Sur de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos

El expresidente de Estados Unidos Joe Biden dijo que la presión de su sucesor Donald Trump para que Ucrania ceda territorio a Rusia es una forma de "apaciguamiento moderno" que nunca satisfará a Moscú.

En una entrevista con la BBC emitida el miércoles, Biden dijo que el presidente ruso, Vladimir Putin, cree que Ucrania es parte de la "madre Rusia" y que "cualquiera que piense que va a parar es tonto".

"No entiendo cómo la gente piensa que si permitimos que un dictador, un matón, decida que va a tomar porciones significativas de tierra que no son suyas, eso le va a satisfacer", dijo a la BBC. "No acabo de entenderlo".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

También expresó su preocupación por que "Europa vaya a perder la confianza en la seguridad de Estados Unidos y en el liderazgo de Estados Unidos".

Los líderes europeos se preguntaban "bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Puedo confiar en Estados Unidos? ¿Van a estar ahí?", dijo Biden.

Con información de Reuters