Imagen de archivo del presidente ruso, Vladimir Putin

Luego de que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, confirmara que el presidente estadounidense, Joe Biden, autorizó a Ucrania a lanzar misiles estadounidenses de largo alcance (llegan hasta 300 kilómetros al interior de Rusia) el Kremlin acusó a Biden de escalar el conflicto. Lo acusó de estár "echando leña al fuego" con el propósito de provocar mayor "tensión" y agregó que ello implicaría una participación directa de Estados Unidos en el conflicto. El presidente de la Duma (Cámara Baja del Parlamento ruso) dijo que en ese caso Rusia podría usar "nuevos sistemas de armas".

El visto bueno de Estados Unidos lleva "una situación fundamentalmente nueva en cuanto a la implicación de Estados Unidos en este conflicto", sostuvo este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Recordó que Putin fue claro en septiembre pasado al asegurar que la aprobación occidental de tal paso significaría "la participación directa de los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos en la guerra en Ucrania".

Borrell insiste en dejar las manos libres a Ucrania para ataques dentro de Rusia

El alto representante saliente de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, reafirmó que es partidario de levantar todas las restricciones que impiden a Ucrania usar misiles de largo alcance occidentales en ataques contra objetivos en el interior de Rusia.

"Ustedes conocen mi posición, he dicho una y otra vez que Ucrania debería poder utilizar las armas que le proporcionamos no solo para parar las flechas, sino también para batir a los arqueros. Sigo creyendo que es lo que debe hacerse. Estoy seguro de que volveremos a discutirlo otra vez y espero que todos los miembros [de la UE] lleguen a un acuerdo sobre ello; y si no, cada cual hará lo que estime acorde a la necesidad para apoyar a Ucrania"", declaró Borrell a su llegada al Consejo de Exteriores en Bruselas.

Sin embargo, Borrell indicó que la decisión la toma cada estado de la Unión Europea a nivel nacional y que no hay acuerdo para una postura común. "Cada uno actúa según su propio criterio", explicó.

Alemania mantiene veto a enviar a Ucrania misiles de largo alcance

Alemania afirmó hoy que entregará 4.000 drones a Ucrania guidados con Inteligencia Artificial, pero recordó que rechaza enviar misiles de largo alcance Taurus a la exrepública soviética, invadida por Rusia en 2022. El jefe del gobierno alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, enfrenta nuevas presiones para entregar estas armas a Ucrania después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, autorizara a Kiev a usar misiles de largo alcance de Washington para atacar objetivos militares dentro de territorio ruso.

Kiev ha pedido repetidamente a Alemania que le envíe misiles Taurus, con un alcance de más de 500 kilómetros, para enfrentar a Rusia. Pero Berlín, de momento, rechaza este pedido. "He explicado muy claramente por qué no creo que sea correcto suministrar misiles de crucero Taurus", afirmó Scholz al margen de la cumbre del G20 en Brasil.

El jefe del gobierno reiteró la importancia de apoyar a Ucrania, pero subrayó la necesidad de actuar de manera "prudente". Los misiles sólo podrían usarse si se compartiera la "responsabilidad del objetivo", dijo Scholz, que considera que enviar Taurus a Ucrania amenazaría con arrastrar a Alemania directamente a la guerra. "Eso es algo de lo que no puedo asumir responsabilidad y no quiero hacerlo", añadió desde Río de Janeiro.

"Tenemos claro que las potentes armas que hemos suministrado hasta ahora, la artillería de largo alcance y los lanzacohetes, no pueden utilizarse para penetrar profundamente en el interior de Rusia", señaló Scholz. Alemania es el segundo mayor proveedor de ayuda militar a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa.

Con información de Reuters, Sputnik y DW