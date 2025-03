Ya está: el autódromo elegido por la F1 para inaugurar un Gran Premio

Tailandia ya tuvo un primer intento en la F1 para 2015.

Durante los últimos años, la Fórmula 1 ha intentado expandirse a un nuevo público y también a nuevos territorios, con la esperanza de llevar el automovilismo a otras regiones del planeta. Así se explica el auge que ha tenido la presencia de Oriente Medio y también el crecimiento en los Estados Unidos, que pasó de tener solo la cita en Austin a contar con los circuitos de Miami y Las Vegas, un total de tres fechas en el calendario.

Si bien la agenda ya está completa y los pilotos no quieren saber nada de tener más de 24 fechas en cada edición de la máxima categoría, la F1 estudia nuevos territorios, incluso con la posibilidad de rotar algunos circuitos, algo que está confirmado que sucederá con el GP de Bélgica en 2028 y 2030. Ahora bien, este martes, Stefano Domenicali dio el primer paso para inaugurar un nuevo Gran Premio en Asia, concretamente en Tailandia.

Y es que el presidente de la Fórmula 1 aprovechó el viaje de Australia a China para hacer una parada en Bangkok, donde se reunió con la Primera Ministra de Tailandia, Paetongtarn Shinawatra. La ejecutiva es la sucesora de Sretta Thavisin, quien ya había tenido un acercamiento con Domenicali en el GP de Ímola 2024 con la esperanza de albergar una cita de la F1 en el futuro y también de la Fórmula E.

Todo esto surge tras las renovaciones de los GPs de Japón y China, por lo que Tailandia sería una nueva conquista de la máxima categoría en el sudeste asiático. Cabe mencionar que este país nunca albergó un Gran Premio de la F1, aunque tiene cierta historia, puesto que el Príncipe Bira estuvo presente en las primeras ediciones de la máxima categoría, mientras que en la actualidad participa Alex Albon.

Se espera que la discusión continúe en las próximas semanas, aunque no parece ser un proyecto que pueda concretarse en el corto plazo. Esto se debe a que Domenicali quiere que la sede sea Bangkok, ciudad que no tiene un circuito, por lo que se analiza la posibilidad de un circuito callejero, puesto que el trazado que se tenía pensado en un principio para la Fórmula E está en Chiang Mai y no tiene el mismo atractivo que la capital.

Domenicali renovó su vínculo con la F1 hasta 2029.

