Paoltroni y González: los libertarios de Formosa son los únicos del NEA que son investigados por los créditos hipotecarios

La difusión de datos sobre créditos hipotecarios otorgados a dirigentes políticos volvió a encender el debate sobre el acceso desigual a la vivienda y el uso de herramientas financieras estatales. En ese marco, los legisladores nacionales de La Libertad Avanza por Formosa, -el senador Francisco Paoltroni y el diputado Gerardo González-, quedaron bajo la lupa tras conocerse que son los únicos funcionarios del NEA que obtuvieron financiamiento durante el ejercicio de sus funciones en condiciones que generaron fuertes cuestionamientos.

Según la información relevada, ambos accedieron a créditos hipotecarios de cifras significativas otorgados por entidades públicas como el Banco Nación y el Banco Ciudad. En el caso de Paoltroni, el préstamo alcanzó los 270 millones de pesos, lo que superó ampliamente el límite previsto para ese tipo de líneas crediticias, que se ubica en torno a los 100 millones.

Además, el destino del crédito habría sido la adquisición de una segunda vivienda, pese a que estos programas están orientados a la primera casa familiar. Por otro lado, los registros indican que su deuda actual supera los 300 millones de pesos, lo que también generó interrogantes sobre su perfil financiero.

Un crecimiento llamativo en el caso González

La situación del diputado González también despertó suspicacias. Al inicio de su mandato, su nivel de endeudamiento era prácticamente nulo, pero en el transcurso de los meses comenzó a acceder a financiamiento de manera progresiva hasta alcanzar cifras cercanas a los 209 millones de pesos.

El incremento más significativo se produjo en un corto período de tiempo, lo que coincidió con su acompañamiento a iniciativas clave del Gobierno nacional en el Congreso, lo que alimentó cuestionamientos en el ámbito político. Otro de los puntos señalados en la información difundida es la existencia de condiciones diferenciadas para funcionarios públicos dentro de ciertas líneas de crédito.

Entre ellas, la posibilidad de financiar hasta el 90% del valor de la propiedad, por encima del porcentaje habitual ofrecido al resto de los clientes. Estas diferencias, sumadas a los montos otorgados, reforzaron las críticas sobre posibles tratos preferenciales en el acceso al financiamiento estatal.

Un debate que trasciende casos individuales

La controversia no se limita a estos dos dirigentes. El relevamiento incluye a otros funcionarios y figuras vinculadas al oficialismo nacional que también accedieron a créditos de elevado monto, lo que alimenta la discusión sobre la equidad en el uso de recursos públicos.

En paralelo, el contexto económico agrava el impacto del tema: el acceso a la vivienda se vuelve cada vez más restrictivo para amplios sectores de la población, mientras avanzan cambios en el sistema financiero y se reducen servicios como las sucursales bancarias.

Finalmente, será la Justicia la que determine la legalidad de las operaciones pero, no cabe duda, que el caso reabre interrogantes sobre la transparencia en la función pública y el acceso a beneficios estatales. En un escenario donde la vivienda propia resulta cada vez más difícil de alcanzar, la situación de estos créditos vuelve a poner en discusión si existen privilegios para determinados sectores vinculados al poder político de La Libertad Avanza.