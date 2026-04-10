El ministro de Exteriores chino se reúne con Kim Jong-un y aboga por una mayor coordinación

FOTO DE ARCHIVO. El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, asiste a una rueda de prensa

​China y Corea del Norte deberían reforzar aún más la comunicación ‌y la coordinación ‌en los principales asuntos internacionales y regionales, según dijo el ministro de Asuntos Exteriores chino en una reunión celebrada el viernes con el líder norcoreano, Kim Jong-un, según se desprende de ​un comunicado ⁠oficial chino.

El ministro Wang Yi se ‌encuentra en una visita de ⁠dos días a Pionyang ⁠desde el jueves con el objetivo de impulsar las relaciones entre ambos países ⁠después de que la pandemia del ​COVID-19 congelara los intercambios ‌y de que Kim ‌reforzara las relaciones norcoreanas con Moscú.

"Ante ⁠una situación internacional turbulenta y compleja, China y Corea del Norte deberían reforzar aún más la comunicación y ​la ‌coordinación en los principales asuntos internacionales y regionales", dijo Wang a Kim, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de China.

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El ⁠diplomático chino también dijo que China estaba dispuesta a reforzar los intercambios y las interacciones para promover la cooperación práctica con Corea del Norte.

Wang se reunió el jueves con su homólogo norcoreano y se ‌comprometió a "seguir consolidando el impulso positivo en el desarrollo" de las relaciones bilaterales con Pionyang.

El viaje de Wang se produce cuando se espera que el presidente ‌de Estados Unidos, Donald Trump, visite China el próximo mes. Trump ha mostrado anteriormente ‌interés en ⁠reanudar las conversaciones con el líder norcoreano.

Con información de Reuters