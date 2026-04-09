Rutte critica la falta de implicación de "algunos" aliados europeos en la guerra de EEUU contra Irán

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reacciona durante su encuentro con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en el Departamento de Estado en Washington, D.C., EEUU

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ‌dijo este miércoles ‌que, a su juicio, algunos países de la Alianza fueron puestos a prueba y no estuvieron a la altura, replicando las críticas de Washington ​por la ⁠falta de implicación de los ‌aliados europeos en la ⁠guerra de Estados ⁠Unidos e Israel contra Irán.

Los comentarios de Rutte se produjeron tras ⁠una reunión con el ​presidente de Estados Unidos, ‌Donald Trump, celebrada ‌en la Casa Blanca ese ⁠mismo día.

Durante una entrevista con la CNN, se le preguntó al jefe de la ​OTAN ‌si creía que los países de la OTAN habían sido puestos a prueba y habían fallado.

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"Algunos de ellos ⁠sí, pero la gran mayoría de los países europeos, y eso es lo que hemos debatido hoy, han cumplido lo que prometieron en un caso como este", ‌dijo a la CNN.

Rutte dijo que mantuvo una conversación "directa y abierta" con Trump, en la que el republicano expresó su decepción ‌con los aliados de Estados Unidos.

Afirmó que le había señalado a Trump ‌que ⁠los países europeos habían colaborado con la logística ​y otros compromisos.

Con información de Reuters