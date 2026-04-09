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Rutte critica la falta de implicación de "algunos" aliados europeos en la guerra de EEUU contra Irán

09 de abril, 2026 | 03.08

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ‌dijo este miércoles ‌que, a su juicio, algunos países de la Alianza fueron puestos a prueba y no estuvieron a la altura, replicando las críticas de Washington ​por la ⁠falta de implicación de los ‌aliados europeos en la ⁠guerra de Estados ⁠Unidos e Israel contra Irán.

Los comentarios de Rutte se produjeron tras ⁠una reunión con el ​presidente de Estados Unidos, ‌Donald Trump, celebrada ‌en la Casa Blanca ese ⁠mismo día.

Durante una entrevista con la CNN, se le preguntó al jefe de la ​OTAN ‌si creía que los países de la OTAN habían sido puestos a prueba y habían fallado.

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"Algunos de ellos ⁠sí, pero la gran mayoría de los países europeos, y eso es lo que hemos debatido hoy, han cumplido lo que prometieron en un caso como este", ‌dijo a la CNN.

Rutte dijo que mantuvo una conversación "directa y abierta" con Trump, en la que el republicano expresó su decepción ‌con los aliados de Estados Unidos.

Afirmó que le había señalado a Trump ‌que ⁠los países europeos habían colaborado con la logística ​y otros compromisos.

Con información de Reuters

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