Con políticas sostenidas de desarrollo e innovación, Formosa crece como referente del NEA en ciencia y tecnología

En el marco del Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología, que se conmemora cada 10 de abril, la provincia de Formosa se pronunció sobre la situación del sistema científico a nivel nacional y, al mismo tiempo, puso en valor el desarrollo que impulsa en ese ámbito.

La fecha recuerda el nacimiento del científico argentino Bernardo Houssay, primer latinoamericano en obtener el Premio Nobel de Medicina, y busca destacar el rol de la investigación en la vida cotidiana. El reconocimiento a figuras como Houssay refleja una etapa en la que la ciencia contaba con respaldo estatal, explicó el secretario de Ciencia y Tecnología de Formosa, Camilo Orrabalis.

En ese sentido, afirmó que "esto muestra que la Argentina tuvo época donde la ciencia y la tecnología tenían respaldo, acompañamiento y decisión política en inversión, infraestructura y creación de Universidades". Sin embargo, advirtió que la realidad actual es muy distinta.

El contraste con el desarrollo provincial

"Lamentablemente a nivel nacional vemos cómo la ciencia y la tecnología y la soberanía de un país están totalmente en peligro", sostuvo, al tiempo que denunció un "desfinanciamiento y un abandono total al sistema científico y tecnológico del país".

Además, remarcó que "todas las entidades que hacen ciencia y tecnología, están con la misma problemática: la falta de recursos, de asistencia técnica, asistencia financiera para poder concretar los experimentos, los proyectos, los programas".

Frente a ese escenario, el funcionario destacó el crecimiento sostenido de Formosa en materia científica y tecnológica. Según explicó, la provincia viene con la consolidación de infraestructura e instituciones dedicadas a la investigación y al desarrollo.

"Formosa crece de manera sólida respecto al ámbito científico y tecnológico", afirmó, y mencionó el trabajo que se realiza desde el polo científico-tecnológico y la formación de recursos humanos a través del Instituto Politécnico Formosa.

Ciencia aplicada al desarrollo local

Orrabalis destacó el impulso a proyectos estratégicos, y subrayó la reciente puesta en marcha de la formación continua en electromedicina. Esta iniciativa, desarrollada mediante la articulación con diversos organismos, busca profesionalizar el sector y garantizar que la capacitación técnica responda a las demandas actuales del sistema de salud y la industria tecnológica local.

En este sentido, remarcó que el objetivo central es poner la ciencia y la tecnología al servicio del pueblo de Formosa. De esta manera, se busca consolidar un modelo integral que vincule el conocimiento académico con el desarrollo productivo, además de promover una mejora tangible en la calidad de vida de los ciudadanos a través de la innovación aplicada.