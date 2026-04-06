La líder de la oposición de Taiwán visitará China el martes

FOTO DE ARCHIVO. Cheng Li-wun, presidenta del Kuomintang, el principal partido de oposición de Taiwán, asiste a un evento en Taipéi, Taiwán

La líder de ​la oposición taiwanesa, Cheng Li-wun, partirá el martes hacia China para mantener una posible reunión con el presidente Xi Jinping en lo que ella describe como una misión de paz, mientras ‌Pekín intensifica sus esfuerzos para convencer a ‌los taiwaneses de que apoyen la "reunificación".

Cheng, presidenta del Kuomintang (KMT), el mayor partido de la oposición de Taiwán, viaja en un momento de creciente presión militar china sobre Taiwán, que Pekín considera territorio propio, y mientras el Parlamento, dominado por la oposición, bloquea un plan del Gobierno para destinar 40.000 millones de dólares a gastos adicionales en defensa.

El KMT y el Partido Democrático Progresista (DPP, por sus siglas en inglés), actualmente en el poder, han publicado mensajes contrapuestos en las redes sociales antes del viaje utilizando retórica de guerra ​y paz.

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"La paz es la ⁠única base para la prosperidad y la esperanza para el futuro de Taiwán", dijo el KMT ‌el domingo, publicando un vídeo en el que aparecen jóvenes relajándose en el suelo, ⁠en una piscina y sonriendo mientras miran las estrellas.

El DPP ⁠respondió en una publicación de Facebook que el KMT estaba tratando de "cooperar con el plan de los comunistas chinos para debilitar las capacidades de defensa de Taiwán", señalando el retraso en la aprobación del gasto ⁠en defensa, planes que el Gobierno de EEUU ha respaldado.

Cheng declaró el mes pasado a ​la prensa extranjera que "la paz no puede lograrse únicamente mediante las capacidades ‌de defensa" y que los esfuerzos políticos eran igualmente ‌indispensables.

Viajará a China un mes antes de la cumbre del presidente estadounidense, Donald Trump, con Xi ⁠en Pekín.

Aunque ambas partes podrían alcanzar acuerdos de buena voluntad en Pekín sobre el comercio de productos agrícolas y piezas de aviones, también se espera que debatan temas de gran tensión, como Taiwán, donde se prevé que haya pocos avances.

En una conversación telefónica mantenida en febrero, Xi dijo a Trump que Estados ​Unidos "debe gestionar con ‌cuidado la venta de armas a Taiwán".

Este es el primer viaje de un líder del KMT a China en una década, aunque China aún no ha confirmado si Xi se reunirá definitivamente con Cheng, quien estará en Pekín a partir del jueves.

La semana pasada, el Consejo de Asuntos Continentales de Taiwán, encargado de la política hacia China, dijo que Cheng ⁠debería pedir a Pekín que pusiera fin a sus amenazas militares y respetara el derecho del pueblo taiwanés a elegir su propio futuro.

China se niega a dialogar con el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, alegando que es un "separatista".

EL IMPULSO DE CHINA HACIA LA "REUNIFICACIÓN"

China nunca ha renunciado al uso de la fuerza para someter a Taiwán a su control, pero afirma que su opción preferida es la "reunificación pacífica".

En las últimas semanas ha intensificado sus esfuerzos para intentar convencer a los taiwaneses de las ventajas, incluida la seguridad energética, que funcionarios taiwaneses han rechazado.

El viernes, ‌el Comando del Teatro Oriental, que lideraría cualquier ataque contra Taiwán, publicó una ilustración de cómo sería la "provincia de Taiwán", durante la tradicional festividad de Qingming o Día de la Limpieza de Tumbas, que se celebra el domingo, si se unificara con China.

La gente deposita flores en el "Monumento a la reunificación completa de la patria", frente a otro cartel que indica la ubicación: el Parque Conmemorativo Machangding de Taipéi, donde el Gobierno ‌del KMT ejecutó en 1950 a Wu Shi, acusado de ser espía comunista.

Las fuerzas del KMT huyeron a Taiwán en 1949 tras perder la guerra civil contra los comunistas de Mao Zedong.

Las encuestas de opinión en Taiwán han mostrado ‌repetidamente un apoyo mínimo ⁠a aceptar la soberanía de Pekín bajo su modelo de "un país, dos sistemas".

Cuando se le preguntó en la rueda de prensa con periodistas extranjeros sobre su opinión acerca ​de la "reunificación", Cheng dijo que aún estaba lejos el momento de abordar ese debate.

"Lo que tenemos que abordar ahora es cómo crear unas relaciones pacíficas y estables entre ambos lados del estrecho", afirmó.

Con información de Reuters