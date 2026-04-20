Chile y EEUU firmarán acuerdos sobre minería y seguridad

Chile y Estados Unidos firmarán el lunes acuerdos sobre minería y seguridad, según informó el gobierno chileno.
Funcionarios de ambos gobiernos estarán presentes en la ceremonia de firma que tendrá lugar en Santiago, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Francisco Pérez Mackenna; el ministro de Minería y Economía, Daniel Mas y el subsecretario de Estado de Estados Unidos para temas de Seguridad Internacional y Control de Armamento, Thomas DiNanno.
También, la ministra chilena de Seguridad Pública, Trinidad Steinert.
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El mes pasado, Chile y Estados Unidos firmaron una declaración conjunta para establecer consultas sobre minerales críticos y tierras raras.
"El mecanismo buscará institucionalizarse, propendiendo consolidar la cooperación entre ambos países en materia de minerales críticos y tierras raras", dijo entonces la Cancillería en un comunicado.
Las consultas "buscarán abordar el desarrollo de mecanismos que fortalezcan las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras; la identificación conjunta de proyectos de interés para abordar brechas en las cadenas de suministro prioritarias", entre otros, agregó.
La declaración de Chile del lunes no dio detalles sobre los acuerdos que firmarían los países.
Con información de Reuters