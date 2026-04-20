Chile y EEUU firmarán acuerdos sobre minería y seguridad

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Chile y Estados Unidos firmarán el lunes acuerdos ‌sobre minería ‌y seguridad, según informó el gobierno chileno.

Funcionarios de ambos gobiernos estarán presentes en la ceremonia de firma que tendrá lugar en Santiago, entre ​ellos el ⁠ministro de Relaciones Exteriores ‌chileno, Francisco Pérez Mackenna; ⁠el ministro de ⁠Minería y Economía, Daniel Mas y el subsecretario de Estado ⁠de Estados Unidos para ​temas de Seguridad Internacional ‌y Control de ‌Armamento, Thomas DiNanno.

También, la ministra ⁠chilena de Seguridad Pública, Trinidad Steinert.

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El mes pasado, Chile y Estados Unidos ​firmaron ‌una declaración conjunta para establecer consultas sobre minerales críticos y tierras raras.

"El mecanismo buscará institucionalizarse, propendiendo consolidar ⁠la cooperación entre ambos países en materia de minerales críticos y tierras raras", dijo entonces la Cancillería en un comunicado.

Las consultas "buscarán abordar el desarrollo de ‌mecanismos que fortalezcan las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras; la identificación conjunta de proyectos de interés ‌para abordar brechas en las cadenas de suministro prioritarias", entre ‌otros, agregó.

La ⁠declaración de Chile del lunes no dio ​detalles sobre los acuerdos que firmarían los países.

Con información de Reuters