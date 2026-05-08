Centro de datos de Amazon en Chile sigue adelante tras derrota de vecinos en recurso medioambiental

Proyecto del centro de datos de Amazon en Huechuraba.

Patricio Hernández vive en las afueras del norte de Santiago, la capital de Chile, una zona montañosa situada al pie de la cordillera de los Andes ‌que él y otros vecinos temen ‌que pueda quedar devastada por un gran complejo de centros de datos de Amazon.

"Este cerro es muy importante para la comunidad; es un espacio verde, un lugar de ocio y de encuentro", dice mientras pasea por los caminos de tierra junto a un arroyo.

Junto a otros residentes del lugar, en el municipio de Huechuraba, intentaron bloquear el centro de datos alegando que el permiso no tenía en cuenta la posible construcción de una línea eléctrica de ​alta tensión que, según ellos, ⁠sería necesaria para abastecer las instalaciones.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Perdieron el caso. A principios de abril, las autoridades ‌medioambientales dictaminaron que el centro de datos podía seguir adelante, señalando que ⁠cualquier plan para una línea eléctrica debía evaluarse por ⁠separado.

Amazon Web Services afirmó que su objetivo es que el centro de datos consuma la mínima cantidad de energía y agua y que su plan cumple con los requisitos medioambientales.

La construcción ⁠de centros de datos se ha disparado en todo el mundo a medida que ​crece la demanda por infraestructura física necesaria para el almacenamiento ‌de datos, el procesamiento informático y la inteligencia ‌artificial. También ha crecido la oposición a estos centros, motivada por el temor a ⁠que el consumo de energía y agua que requieren pueda agotar los recursos, y a que éstos generen calor, causen contaminación acústica y dependan de combustibles fósiles.

"Nuestro enfoque ha consistido en diseñar esta infraestructura haciendo especial hincapié en la eficiencia de los recursos, incorporando tecnologías que ​minimicen tanto ‌el consumo de energía como el de agua", declaró Rafael Mattje, director de tecnología de AWS para el Cono Sur, desde Nueva Zelanda.

La filial de la gigante tecnológica de Jeff Bezos responsable de los centros de datos anunció el año pasado un importante plan de expansión en Santiago.

En Chile en general, AWS ha ⁠anunciado que invertirá más de 4.000 millones de dólares en los próximos 15 años para construir, operar y mantener la infraestructura en lo que se convertirá en su tercer centro principal en América Latina, después de São Paulo (Brasil) y el centro de México.

La favorable postura del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, que se ha comprometido a reducir la burocracia, así como niveles de alta conectividad a través de cables de fibra óptica, podrían hacer que Santiago sea cada vez más ‌popular entre los desarrolladores de centros de datos.

"Chile es un imán para este sector", afirmó Sebastián Díaz, especialista en ciudades sostenibles y antiguo asesor del plan nacional de centros de datos de Chile. También advirtió que Chile y la región en general deben encontrar un equilibrio entre atraer inversiones y proteger a las personas y el medio ambiente.

AWS prevé que su complejo de Santiago, ‌situado a unos 8 km al norte del centro de la ciudad, tenga una vida útil de unos 30 años. El centro se sumará a las docenas de centros de datos de AWS repartidos ‌por América y a ⁠los más de 900 que hay en todo el mundo.

Para Hernández, la construcción del centro de datos y cualquier infraestructura relacionada podría cambiar drásticamente ​la vida cotidiana de los residentes.

"Nos despertamos cada día ante un cerro verde que nos aporta un poco de alegría en medio del gris de la ciudad", afirmó.

Con información de Reuters