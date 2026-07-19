El Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia de Formosa celebra cuatro años como referente en atención oncológica

El Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Presidente Dr. Néstor C. Kirchner” de Formosa celebra durante este mes su cuarto aniversario, consolidándose como una institución sanitaria de referencia en la atención de pacientes oncológicos no solo de la provincia, sino de toda la región NEA. Desde su inauguración en 2022, el centro desarrolló un modelo de atención integral que combina alta complejidad médica con iniciativas orientadas al bienestar emocional y la calidad de vida de quienes atraviesan tratamientos oncológicos.

En el marco de los festejos por un nuevo aniversario, la institución organizó diversas actividades destinadas a poner en valor el trabajo de los profesionales que integran el equipo de salud y a fortalecer los espacios de acompañamiento para pacientes y expacientes.

Una de las propuestas destacadas fue la realización de un taller de arte creativo, impulsado por el Programa de Cuidado Integral de la Salud y acompañado por el Servicio de Bienestar y Calidad de Vida del centro. La actividad reunió a pacientes, expacientes y familiares en una jornada pensada para promover la expresión artística, el encuentro y el bienestar emocional.

Guiados por la profesora Claudia Belloni, los participantes realizaron distintas producciones artísticas, como la pintura de frascos decorativos y cuadros que posteriormente serán exhibidos en las instalaciones del Centro de Medicina Nuclear.

La coordinadora del área de Bienestar y Calidad de Vida, Lourdes Bareiro, destacó la importancia de este tipo de iniciativas dentro del abordaje integral que propone la institución. “Pacientes actuales y expacientes acudieron con sus familiares para compartir un momento de arte acompañado del cuidado de la salud”, señaló.

Asimismo, explicó que el Programa de Cuidado Integral de la Salud desarrolla regularmente actividades complementarias, como clases de zumba y talleres recreativos, con el objetivo de demostrar que el cuidado de la salud también puede construirse desde espacios vinculados al disfrute, la creatividad y el acompañamiento humano.

“Cuando pensamos en el cuidado de la salud, muchas veces creemos que solo puede darse dentro de un hospital. Nosotros queremos transmitir que también se puede cuidar la salud con color, alegría y compartiendo un momento agradable”, expresó Bareiro.

La convocatoria, según indicó, fue altamente positiva pese a las bajas temperaturas registradas durante la jornada, una situación poco habitual para los formoseños.

Por su parte, la artista Claudia Belloni resaltó el valor terapéutico del arte como herramienta complementaria en los procesos de recuperación. “El arte ayuda a sanar. Nos permite disfrutar el presente y vivir un momento creativo más allá de las dificultades que cada persona pueda estar atravesando”, afirmó.

A cuatro años de su puesta en funcionamiento, el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia continúa fortaleciendo su rol como una institución sanitaria estratégica para Formosa y el NEA, combinando innovación tecnológica, atención médica especializada y un enfoque integral centrado en las personas y su bienestar.