El Banco Formosa otorga un novedoso bono de $20.000 para compras: cómo obtenerlo y quiénes pueden acceder

En épocas donde ahorrar tiempo y estirar el salario se volvió una prioridad para muchas familias, el Banco Formosa presentó una propuesta que combina ambos objetivos. Se trata de una promoción que otorga un bono único de $20.000 para clientes que descarguen y activen el Homebanking y realicen al menos una operación; y de $10.000 para quienes ya tienen la aplicación instalada, pero no la utilizan desde hace más de 90 días y retomen su uso.

Más allá del incentivo económico, el objetivo de la campaña es claro: trasladar a la pantalla del celular o de la computadora trámites que, en una sucursal, suelen demandar horas de espera, y que a través de la app pueden resolverse en apenas minutos.

Cómo acceder al beneficio

Los clientes que acrediten sus haberes en una cuenta corriente o caja de ahorro del Banco Formosa pueden participar de la promoción. Para recibir el bono, deberán realizar al menos una operación válida durante el período establecido, que se acreditará en las cuentas a partir de octubre.

Entre las operaciones disponibles se encuentran:

Pagos de servicios.

Transferencias.

Inversiones (plazo fijo, fondos comunes de inversión).

Solicitud de préstamos.

Recargas de celular o de transporte.

Para quienes necesiten ayuda en el proceso, todas las sucursales del banco ofrecen asistencia personalizada para registrarse y capacitarse en el uso del Homebanking.

La aplicación está disponible en Google Play y App Store. También es posible registrarse desde una computadora ingresando a la versión web. El alta requiere la creación de un usuario y una clave personal, siguiendo el circuito de seguridad de la plataforma.

Una vez finalizado el registro, el cliente recibirá un correo electrónico con las instrucciones necesarias para activar el Token de seguridad, requisito indispensable para validar operaciones.

El rol del Token: seguridad adicional en las operaciones

El Token es una clave dinámica de seguridad que se utiliza cada vez que el cliente quiere realizar una operación financiera o modificar datos sensibles. Su finalidad es garantizar que quien opera es efectivamente el titular de la cuenta.

Existen dos formas de obtener el Token según dónde se realice el alta:

Si se hace desde una computadora, se envía un código QR al correo electrónico.

al correo electrónico. Si se hace desde un celular, se genera un código numérico.

Los códigos solo tienen una validez de 24 horas desde la solicitud.

Cómo activar el Token:

Abrir la app Homebanking en el celular (sin ingresar usuario ni clave). Seleccionar la opción “Token de Seguridad” y escanear el QR o ingresar el código de activación y el número de serie recibido por mail. Crear un PIN de 4 dígitos, que será requerido en cada operación que requiera validación con Token.

Una vez realizado este procedimiento, el Token quedará activo y el cliente podrá operar con plena seguridad. Para los usuarios que prefieran una guía más detallada, Banco Formosa habilitó un instructivo oficial disponible en su sitio web: Instructivo Token.

Desde la entidad recordaron que nunca se solicitarán claves ni datos personales por teléfono, redes sociales o mensajes privados. Los únicos canales oficiales de contacto son la página web institucional, las cuentas verificadas en redes sociales, el correo oficial y las sucursales físicas. Ante cualquier duda, los clientes pueden concurrir personalmente a las sucursales o consultar a través de los medios oficiales.