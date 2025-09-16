Destacan al Banco Formosa por impulsar la mejor campaña anti fraude de América Latina: todos los detalles

El Banco Formosa fue reconocido por llevar adelante la Campaña Anti Fraude más exitosa de la región, en el marco del Congreso Latinoamericano de Tecnología e Innovación (CLAB 2025), que se realizó del 10 al 12 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires. El premio fue otorgado como parte de una iniciativa que busca destacar las mejores prácticas en ciberseguridad e innovación financiera en América Latina.

La entidad formoseña fue una de las protagonistas destacadas en el Congreso Latinoamericano de Tecnología e Innovación, donde recibió una distinción especial por su Campaña Anti Fraude, considerada la más exitosa a nivel regional. El evento, organizado por la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) y la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), reunió a más de 1.000 referentes del sector bancario de América Latina, quienes debatieron sobre el futuro de la banca, la innovación y la tecnología en el continente.

Daniel Higa, vicepresidente del Banco Formosa, fue el encargado de recibir el reconocimiento junto a Brenda Sarmiento (Comunicación e Imagen Institucional), Belén Alfonso Allolio (Marketing y Promociones) y Luis Echeverría (Seguridad en Canales Electrónicos), quienes representaron a la entidad en el Congreso Latinoamericano de Tecnología e Innovación. La distinción fue otorgada por la exitosa Campaña Anti Fraude implementada por el banco, considerada un modelo a nivel regional.

Con este reconocimiento, Banco Formosa reafirma su compromiso con la seguridad digital y la protección de los usuarios del sistema financiero, no solo de sus clientes, sino de toda la comunidad formoseña. La entidad continúa liderando acciones innovadoras en materia de prevención de ciberdelitos, consolidándose como referente en la región.

“No caigas en la red” y la importancia del mensaje a toda la comunidad

La campaña "No caigas en la red", desarrollada por Banco Formosa y difundida en redes sociales entre enero y febrero de este año, fue uno de los ejes destacados durante la ceremonia de premiación. La iniciativa, centrada en la concientización y prevención del fraude digital, fue el resultado del trabajo conjunto entre las áreas de Comunicación, Marketing y Ciberseguridad de la entidad.

