ATE La Rioja denunció el despido de 200 trabajadores provinciales por decisión del gobierno de Javier Milei

Según denunció Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) La Rioja, al menos 200 personas fueron desafectadas o tomaron retiros voluntarios en la provincia como consecuencia del achicamiento de la estructura estatal que depende de la administración nacional desde que asumió el presidente Javier Milei en diciembre 2023. Tal como informó el INDEC a nivel nacional, durante el primer año de mandato fueron desvinculados 34.000 trabajadores del sector público.

En diálogo con Riojavirtual Radio, el secretario general de la ATE regional, Alfredo Arana, aseguró: "Tenemos el cálculo de 200 trabajadores menos del Estado nacional en este año y medio, es un achicamiento del 40% de los empleados estatales nacionales en La Rioja. Desaparecieron reparticiones completas y en otros casos se achicaron varios programas. Además creemos que habrá varias fusiones de organismos".

El achique del Estado y sus consecuencias en La Rioja

Según un informe publicado este mes, hubo una baja de recursos desde el Estado nacional a la provincia de La Rioja. Se registró que en enero llegaron por coparticipación cerca de $88.000 millones, en febrero $82.000 millones, en marzo 74.000 millones y abril cerró hace unos días en $82.000. En el documento se aclaraba que uno de los puntos importantes era la liquidación de la soja exportada por parte de los sectores agropecuarios.

La misma ocurre habitualmente en mayo, por lo que hay un aumento de la recaudación nacional en términos nominales. Además, en los últimos meses creció el aporte de la recaudación propia de la provincia. El informe mensual que elabora la Dirección General de Ingresos Provinciales indicó que en marzo La Rioja recaudó $12.293 millones, y se asegura que la relación entre ingresos nacionales y gastos de la Provincia vive sus valores más ajustados en varios años.

La Rioja se posiciona como una de las provincia más golpeada por la caída de transferencias de coparticipación federal, con una pérdida de $106.573 millones acumulada hasta agosto de 2024. A esto se suma que los datos del primer trimestre de 2025 dieron cuenta de una caída intermensual sostenida en las transferencias nacionales: -16% en febrero respecto a enero, y -10% en marzo.

En ese marco, la provincia adelantó que las proyecciones para abril no son alentadoras, y que se consolida una tendencia negativa que atraviesa no solo a La Rioja, sino también a otras provincias vecinas como San Luis o Catamarca. Este ajuste no es sólo contable y las consecuencias son visibles en la vida cotidiana. La disminución de fondos obligó a muchas provincias a implementar recortes fiscales internos, tales como la suspensión de programas sociales, obras públicas paralizadas, así como servicios esenciales como la educación y la salud que quedaron bajo presión presupuestaria.