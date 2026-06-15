Ataques rusos dejan nueve muertos e incendian un monasterio histórico en Ucrania

Consecuencias de un ataque ruso con misiles y drones en Kiev

Cuatro personas perdieron ​la vida y el monasterio de la Lavra de Pechersk de Kiev, símbolo de la historia espiritual y cultural de Ucrania, se incendió durante el ataque aéreo ruso más intenso contra la capital ucraniana en las últimas dos ‌semanas, según informaron las autoridades el lunes, al tiempo ‌que instaban a los residentes a ponerse a salvo.

Los nuevos ataques ocurrieron después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declarara el domingo que había hablado con el presidente estadounidense, Donald Trump, y discutido los esfuerzos para poner fin al conflicto, que dura ya más de cuatro años, antes de la reunión del G7 que se celebra esta semana en Francia.

El monasterio de la Lavra de Pechersk, situado en el centro de Kiev y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fundado en 1051, sufrió graves daños en un ataque directo, según informó Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la capital, en un ​mensaje de Telegram.

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"Un brutal ataque contra ⁠nuestro pueblo y nuestro patrimonio. Esta es la verdadera cara de los valores ortodoxos de Rusia", dijo la primera ministra ‌ucraniana, Yulia Svyrydenko, en la red social X.

Mientras las llamas se elevaban sobre el monasterio, los residentes ⁠se refugiaron bajo tierra en el peor ataque ruso contra Ucrania desde ⁠principios de junio, cuando drones y misiles mataron a más de 20 personas y dejaron más de 100 heridos.

Los drones y los misiles impactaron en varios bloques de pisos de gran altura y dañaron las líneas eléctricas, dejando sin suministro a unos 140.000 ⁠residentes, según las autoridades de Kiev.

Cuatro personas murieron y 23 resultaron heridas, según Tkachenko.

"¿Qué más debe hacer el ​Anticristo del Kremlin para que el mundo se dé cuenta de que hay que tomar ‌medidas decisivas para que el terror ruso contra Ucrania y ‌los principios mismos de la paz lleguen a su fin?", declaró el metropolitano Epifaniy, líder de la Iglesia Ortodoxa ⁠de Ucrania, en X.

El país vecino Polonia, miembro de la UE y la OTAN, movilizó el lunes aviones de combate ante una posible incursión en su espacio aéreo, antes de levantar la alerta y afirmar que no se había registrado ninguna violación del espacio aéreo, según informaron sus Fuerzas Armadas en una publicación en X.

Ucrania "iniciaría con urgencia" procedimientos en el seno de la UNESCO ​y otros mecanismos internacionales ‌para garantizar "respuestas inmediatas y adecuadas a esta barbarie estatal", dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha, en X en referencia al ataque al monasterio, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, también condenó los ataques rusos.

ATAQUES EN REGIONES DE UCRANIA Y RUSIA CENTRAL

La mayor parte del territorio de Ucrania se encontraba bajo alerta de ataque aéreo en la madrugada del lunes y se estaban repeliendo drones ucranianos sobre Rusia, ⁠mientras ambos países continuaban cruzando ataques.

Cinco miembros de los servicios de emergencia murieron y al menos otros cinco resultaron heridos tras un segundo ataque ruso contra Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, según dijo el ministro del Interior, Ihor Klymenko, en Telegram, mientras que tres personas, entre ellas un niño, resultaron heridas en Sumy, según publicaciones en redes sociales de las autoridades locales.

Tanto Rusia como Ucrania niegan haber atacado deliberadamente a civiles. Reuters no ha podido confirmar de forma independiente estas informaciones.

Ucrania ha intensificado recientemente los ataques contra instalaciones industriales y energéticas rusas, en un intento por privar a Moscú de ingresos y acelerar el fin de la guerra.

El lunes, tres ‌personas murieron y otras tres, entre ellas un niño de un año, resultaron heridas en un ataque con drones contra la ciudad rusa de Tula, un núcleo industrial al sur de Moscú, según informó el gobernador regional en una publicación de Telegram.

Ucrania también actuó durante la noche para cortar el suministro a la península de Crimea, en el mar Negro, anexionada por Rusia en 2014 y que ya se enfrenta a una crisis de combustible, al atacar dos puentes que la conectan con las zonas controladas por Rusia.

Antes de ‌su conversación con Trump, Zelenski había propuesto conversaciones directas con el presidente ruso, Vladímir Putin, para alcanzar un alto el fuego con la participación de Estados Unidos y Europa, algo que apoyaban Reino Unido, Alemania y Francia, pero que Putin rechazó.

El Kremlin declaró el domingo que ‌Trump le dijo al líder ruso ⁠que poner fin al conflicto en Ucrania era vital y que estaba dispuesto a ayudar.

Los avances hacia un acuerdo de paz en Ucrania han sido lentos, en un momento en que los funcionarios y ​mediadores estadounidenses se han centrado en el conflicto de Oriente Medio. Funcionarios estadounidenses e iraníes afirmaron el domingo que habían acordado un marco de paz para poner fin a su guerra, y se espera que el pacto se firme oficialmente el viernes en Suiza.

(Reportaje de Jekaterīna Golubkova en Tokio; edición de Chizu Nomiyama, Lincoln Feast, Kim Coghill y Kate Mayberry; edición en español de Paula Villalba)