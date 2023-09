Federica Baeza, directora del Palais de Glace: "Vamos a marchar por el derecho a nuestra existencia"

(Por Ornella Rapallini) Federica "Feda" Baeza (44) es directora del Palais de Glace y doctora en Historia y Teorías de la Artes, desde hace poco tiempo desembarcó en Tik Tok para contribuir con su mirada a la reflexión sobre el impacto que algunas propuestas electorales podrían tener en la comunidad LGBTIQ+ que integra, y anticipa que marchará en la movilización de mujeres y disidencias prevista para mañana por "el derecho a ser reconocides como el resto de las personas frente a propuestas políticas de la ultraderecha que están pregonando que nuestra ciudadanía no es igual a la del resto, por el derecho a nuestra existencia".

Feda se presenta en su cuenta de Tik Tok (@fedabaeza) como "una travesti intentando pensar el tiempo que nos toca vivir" y, desde que conoció los resultados de las primarias de agosto pasado, sube videos en los cuales reflexiona sobre el impacto de los discursos de ultraderecha sobre la comunidad LGBTIQ+ porque -advierte- notó que una parte su comunidad "también apoya" estas propuestas.

Uno de sus propósitos, cuenta, es concientizar ante una eventual "pérdida de derechos", para lo cual aporta datos históricos y estadísticos.

"Las redes (sociales) son un territorio de disputa", enfatiza en diálogo con esta agencia.

- Télam: ¿Cómo surgió esta idea y por qué creyó necesario hacerlo?

- Federica Baeza: Empecé a hacer videos sobre el lenguaje y el género, pero a partir de los resultados de las PASO, cuando vi cómo se estaban acercando sobre nosotres las discusiones que planteaba la ultraderecha, me interesó direccionar un poco más hacia la discusión de coyuntura.

- T: ¿Qué es lo que más la alertó con respecto a esos discursos?

- FB: Me alertó el regreso a una agenda muy conflictiva para nuestra comunidad travesti trans. Este año estuve unos días en Brasil y vi las marcas que los gobiernos de ultraderecha, como el de Jair Bolsonaro, dejan en la sociedad: instalan debates muy regresivos, se incita al odio a veces de un modo especulativo, intentando generar cortinas de humo.

En Brasil, se ve cómo los malos resultados económicos se solapan obstruyendo discusiones que incitan al miedo, al odio y que estigmatizan a algunos grupos puntuales para sacar rédito comunicacional de eso. Nuestra comunidad es el 1% de la población mundial y en Brasil hay todavía un 25 o 30% de gente que sigue muy prendida a esas discusiones.

Estigmatizar a un 1% les trae un rédito de reafirmarse en base a los miedos y al odio de otro grupo más mayoritario. Esas estrategias me hicieron salir y empezar a dar la cara para defender nuestros propios cuerpos ante esta situación.

- T: ¿Cómo busca interpelar?

- FB: Empecé a notar en mi interacción con las redes que hay una parte de nuestra comunidad LGBTIQ+ que también apoyaba las propuestas de ultraderecha. La comunidad LGBTIQ+ es muy amplia, somos 4 millones y medio de personas declaradas en Argentina, aunque probablemente más. Y tal vez un cuarto de esta población no tiene ideas políticas muy decididas o directamente está apoyando estas consignas de ultraderecha, que promueven el individualismo, el descreimiento del espacio público y los lugares comunes que tenemos, apuestan a instalar falsos debates en los que restringir y cancelar los espacios públicos que tenemos supuestamente les daría beneficios a las personas, pero sabemos que estas operaciones han logrado la apropiación de quienes tienen más recursos. Intenté direccionar mis mensajes a la comunidad LGBTIQ+, diciendo 'no pierdan sus derechos, no se resignen a ser ciudadanos de segunda, no permitan que haya personas que les digan que no tienen que ser orgullosos de su identidad u orientación para poder transitar el espacio público'. Las redes son un territorio de disputa y yo tenía que intentarlo.

- T: ¿Y acá en Argentina qué discursos la alertaron más?

- FB: El apoyo de empresarios argentinos que empezaron a decir que el modelo de ultraderecha es un modelo posible para nuestro país, la perspectiva de (la candidata a vicepresidenta por la La Libertad Avanza) Victoria Villarruel, que es alguien que aboga contra derechos básicos de igualdad como el matrimonio igualitario o la puesta en cuestión también de todas las leyes que hemos ganado en las últimas décadas.

Hay cuestiones ahí muy retardatarias, también me alertó el candidato (a jefe de Gobierno porteño por el mismo espacio político) Ramiro Marra, que vuelve otra vez a negar el genocidio que implicó la conquista española en nuestro país.

Hay un desleimiento de nuestra historia, de los procesos que hacen que hoy vivamos en una sociedad desigual. Si no hay una conciencia de nuestros procesos históricos difícilmente los podamos resolver. Lo que noto con todos estos pronunciamientos de ultraderecha es un avance a negar todas esas discusiones.

- T: ¿Qué reflexión le merece la utilización que se le está dando en el actual escenario electoral a la palabra libertad?

- FB: Por desgracia, hay una idea de libertad que es excesivamente simplista y que, en realidad, no toma en cuenta cuáles son las condiciones reales de la libertad.

La libertad es la posibilidad de elegir, de tener soberanía sobre nuestros propios cuerpos, tener un grado de conciencia mayor sobre cómo colaboramos en lo colectivo. Lo que marca tal simplificación es un profundo individualismo. Difícilmente ningune de nosotres tengamos seguridad, educación, trabajo, ni salud si no nos pensamos en tanto comunidad.

- T: ¿Mañana marchará en la movilización del 28S? ¿Cuál es la agenda que llevarán las disidencias desde su perspectiva?

- FB: Sí, por supuesto. El 28 de septiembre es el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, obviamente muchas de las disidencias lo que estamos apoyando es un derecho que no siempre nos compete directamente, y ahí hay un primer grado de pensarnos en comunidad, de pensarnos solidariamente.

Y respecto a este reclamo y reivindicación, lo que está es el derecho a nuestra identidad, el derecho a nuestra existencia, a nuestro trabajo, a nuestra educación y salud. Es decir, el derecho a ser renococides como el resto de las personas, eso es lo que estamos exigiendo frente a propuestas políticas de la ultraderecha que están pregonando que nuestra ciudadanía no es igual a la del resto.

- T: ¿Qué respuesta está teniendo de tus seguidores?

- FB: Hay mucho agradecimiento por el tiempo y la disposición que me tomo para explicar. Porque no lo hago desde un lugar que quiera demostrar una mayor inteligencia o autoridad, sino poniéndome a dialogar sin presupuestos sobre las personas con las que hablo.

Las redes me han posibilitado salir de mi círculo de cercanía y tener contacto con personas que tienen una ideología muy diferente a la mía. Hay encuestas que muestran que más del 53% de nuestra población alguna vez ha discutido con alguien que tenía prejuicios sobre la identidad o la orientación sexual de alguien. Hay consensos que afortunadamente hemos logrado en estos años de democracia, como también consensos de que las personas trans tengamos los mismos derechos que los demás, que son muy mayoritarios en nuestro país. Somos un país de avanzada en muchas discusiones y yo lo que quiero recuperar son estos conceptos, estas mayorías y marcar un límite con discusiones antidemocráticas.

- T: ¿Qué claves o mensajes le gustaría destacar?

- FB: Nuestra lucha es la lucha de todes, lo que estamos defendiendo es un buen vivir, es aceptarnos como somos y ser aceptades por los demás como somos, que también atañe a aquellas personas que se consideran heterosexuales, estamos también luchando por el derecho a la libertad para que la vida sea lo mejor posible.

Confiemos en que nuestro instrumento para luchar contra la ultraderecha es nuestra experiencia personal en torno a la educación, al trabajo, la salud, a nuestros vínculos, contar esas cosas tienen mucha fuerza frente a mensajes que incitan al odio, al miedo, que simplifican y mienten. Todes podemos ser comunicadores en este escenario.

Mañana, Baeza también participará en una jornada de visibilidad lésbica sobre el colectivo LGBTIQ+ en el contexto político actual, que se va a realizar a las 20 organizado por el grupo Lesbodramas en Casa Brandon, ubicado en Luis María Drago 236, en ciudad de Buenos Aires.

Con información de Télam