Parlamento israelí da el visto bueno inicial a la anexión de Cisjordania ocupada

FOTO DE ARCHIVO: La bandera nacional israelí ondea delante del asentamiento israelí de Maale Adumim, en Cisjordania ocupada por Israel

9;N, 22 oct (Reuters) -Un proyecto que aplica la legislación israelí a Cisjordania ocupada, una medida equivalente a la anexión de tierras que los palestinos quieren para un Estado, obtuvo el miércoles la aprobación preliminar del Parlamento de Israel.

La votación fue la primera de las cuatro necesarias para aprobar la ley y coincidió con la visita del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, a Israel, un mes después de que el presidente Donald Trump dijo que no permitiría que Israel se anexionara Cisjordania.

El partido Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu no apoyó la legislación, presentada por legisladores ajenos a su coalición gobernante y aprobada por 25 votos a favor y 24 en contra de 120 legisladores.

Un segundo proyecto de ley de un partido de la oposición, que proponía la anexión del asentamiento de Maale Adumim, fue aprobado por 31 votos a favor y nueve en contra.

Algunos miembros de la coalición de Netanyahu -del partido Poder Judío del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y de la facción Sionismo Religioso del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich- votaron a favor del proyecto de ley, cuya aprobación final requeriría un largo proceso legislativo.

Miembros de la coalición de Netanyahu llevan años pidiendo que Israel se anexione formalmente partes de Cisjordania, territorio con el que Israel aduce vínculos bíblicos e históricos.

El máximo tribunal de Naciones Unidas declaró en 2024 que la ocupación israelí de territorios palestinos, incluida Cisjordania, y sus asentamientos en ellos son ilegales y deben retirarse lo antes posible.

Israel argumenta que los territorios que capturó en la guerra de 1967 no están ocupados en términos legales porque se encuentran en tierras disputadas, pero Naciones Unidas y la mayor parte de la comunidad internacional los consideran territorio ocupado.

El Gobierno de Netanyahu había estado considerando la anexión como respuesta al reconocimiento de un Estado palestino por parte de una serie de aliados occidentales en septiembre, pero pareció descartarla tras la objeción de Trump.

El propio Netanyahu no se ha pronunciado explícitamente sobre la anexión desde que en 2020 desechó una promesa electoral anterior en favor de la normalización de los lazos con Emiratos Árabes Unidos y Baréin.

EAU, el país árabe más prominente en establecer lazos con Israel bajo los llamados Acuerdos de Abraham negociados por Trump en su primer mandato, advirtió el mes pasado de que la anexión de Cisjordania era una línea roja para el estado del Golfo.

Con información de Reuters