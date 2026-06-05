Albaneses protestan por un resort vinculado al yerno de Trump cerca de un humedal protegido

Manifestantes portan pancartas durante una protesta contra el proyecto de construcción de un complejo turístico de lujo, vinculada al yerno de Donald Trump, Jared Kushner en una zona ambientalmente sensible de la costa adriática, en Tirana, Albania

Miles de albaneses salieron a las calles de Tirana a última hora del jueves en la mayor manifestación de ‌esta semana contra un ‌complejo turístico de lujo que una empresa vinculada al yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto construir en una zona de la costa adriática especialmente sensible desde el punto de vista medioambiental.

El proyecto, valorado en 1.400 millones de euros (1.600 millones de dólares), está liderado por la empresa de inversiones de Jared ​Kushner, Affinity Partners, y ⁠se ubicará en una isla frente a las costas de ‌Albania y en un tramo de costa sin urbanizar ⁠cerca del área protegida de Vjosa-Narta, ⁠un humedal que alberga flamencos, focas y lugares de anidación de tortugas marinas en el sur.

Ecologistas se oponen al plan, que, según afirman, ⁠afectaría a cientos de hectáreas de playas vírgenes y ​a miles de flamencos que anidan y pasan ‌por las zonas cercanas cada año.

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Los ‌trabajos preliminares y la llegada de maquinaria pesada al emplazamiento ⁠de Vjosa-Narta desencadenaron protestas locales la semana pasada, a las que siguieron grandes manifestaciones callejeras en Tirana.

Los manifestantes se reunieron de nuevo frente a la oficina del primer ministro de Albania, Edi ​Rama, a ‌última hora del jueves, con flamencos hinchables de color rosa y coreando "revolución" y "paren el proyecto". Una pancarta decía: "Edi Rama, dimita".

"Albania no está en venta. Albania pertenece al pueblo albanés y nosotros decidimos lo que queremos hacer aquí. Unos ⁠políticos corruptos que dirigen Albania no pueden decidir qué hacer con nuestra propiedad, con el patrimonio albanés, el patrimonio natural, el patrimonio cultural", dijo Lindita Komani, una escritora que se unió a las protestas.

Rama ha defendido el proyecto. Los promotores han afirmado que su objetivo será "una gestión responsable y la mejora del medio ambiente".

La ministra de Economía e ‌Innovación de Albania, Delina Ibrahimaj, dijo el jueves que se está evaluando el impacto ambiental para la inversión propuesta, que deberá cumplir plenamente con la legislación medioambiental y salvaguardar el hábitat local.

Las directivas medioambientales europeas y la legislación albanesa ofrecen garantías legales contra proyectos que puedan ‌dañar la laguna protegida y los hábitats circundantes, según declaraciones recogidas por la agencia estatal de noticias albanesa ATA.

Kushner anunció planes para construir el complejo ‌turístico en 2024 ⁠como parte de una inversión más amplia que también incluía un antiguo cuartel general del ejército en ​la capital serbia, Belgrado. El año pasado, abandonó el proyecto de Serbia tras las protestas callejeras.

(Reportaje de Fatos Bytyci; redacción de Angeliki Koutantou; edición de Sharon Singleton; edición en español de María Bayarri Cárdenas)