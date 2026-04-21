La guerra en Irán está provocando la mayor crisis energética de la historia, según la AIE

El conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel está provocando la peor crisis energética a la que se ha enfrentado el mundo, según declaró el martes el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).
"Esta es, sin duda, la mayor crisis de la historia", dijo Fatih Birol a la emisora France Inter en una entrevista emitida el martes.
"La crisis ya es enorme, si se suman los efectos de la crisis del petróleo y la crisis del gas con Rusia", añadió.
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La guerra en Oriente Medio ha paralizado el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo.
A esto se suman los efectos de la guerra de Rusia en Ucrania, que ya había interrumpido el suministro de gas ruso a Europa.
Birol había declarado a principios de este mes que consideraba que la situación actual de los mercados energéticos globales era peor que las crisis anteriores de 1973, 1979 y 2022 juntas.
En marzo, la AIE acordó liberar una cantidad récord de 400 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas para combatir el aumento de los precios del petróleo provocado por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Con información de Reuters