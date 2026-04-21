La guerra en Irán está provocando la mayor crisis energética de la historia, según la AIE

FOTO DE ARCHIVO: El director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, habla durante una conferencia de prensa en Estambul, Turquía

El conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel está provocando ‌la peor ‌crisis energética a la que se ha enfrentado el mundo, según declaró el martes el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

"Esta es, sin duda, la ​mayor crisis ⁠de la historia", dijo Fatih Birol ‌a la emisora France ⁠Inter en una ⁠entrevista emitida el martes.

"La crisis ya es enorme, si se suman los efectos ⁠de la crisis del ​petróleo y la crisis ‌del gas con Rusia", ‌añadió.

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La guerra en Oriente Medio ⁠ha paralizado el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte ​del ‌petróleo y el gas natural licuado del mundo.

A esto se suman los efectos de la guerra de Rusia en ⁠Ucrania, que ya había interrumpido el suministro de gas ruso a Europa.

Birol había declarado a principios de este mes que consideraba que la situación actual de los mercados energéticos globales ‌era peor que las crisis anteriores de 1973, 1979 y 2022 juntas.

En marzo, la AIE acordó liberar una cantidad récord de 400 millones de ‌barriles de petróleo de las reservas estratégicas para combatir el aumento de ‌los precios ⁠del petróleo provocado por la guerra de Estados Unidos ​e Israel contra Irán.

Con información de Reuters