Merz destaca potencial de Brasil en metales críticos y ofrece tecnología alemana

El canciller alemán Friedrich Merz se reúne con el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva para mantener conversaciones bilaterales en Hannover, Alemania

El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo el lunes ‌que Brasil ‌tiene un gran potencial para ampliar el suministro de metales críticos, y añadió que Alemania puede aportar la tecnología necesaria.

"Existen importantes oportunidades en la extracción ​rentable de ⁠ciertos metales necesarios para ‌la movilidad eléctrica y ⁠las turbinas eólicas", dijo ⁠Merz en la feria industrial de Hannover junto al presidente brasileño, ⁠Luiz Inácio Lula da ​Silva.

"Alemania está dispuesta a ‌apoyar a Brasil ‌con conocimientos tecnológicos y experiencia ⁠para seguir ampliando estas relaciones", añadió.

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Hablando a través de un intérprete, Lula señaló que ​su país ‌había ampliado su inversión en minerales críticos y tierras raras, pero que su Gobierno "no aceptaría ningún modelo ⁠que redujera a nuestro país a la mera extracción de recursos, sirviendo únicamente para satisfacer la demanda del extranjero".

Lula añadió que Brasil estaba tratando de intensificar la ‌cooperación en materia de defensa con Alemania.

"Estamos manteniendo un diálogo sobre áreas estratégicas como los tanques, la defensa aérea y los drones, ‌así como sobre proyectos conjuntos", dijo.

Las consultas entre los Gobiernos alemán ‌y brasileño ⁠están previstas para más tarde este lunes.

Con información de Reuters