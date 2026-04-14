La guerra en Irán altera las perspectivas de la AIE sobre el mercado mundial del petróleo

Vista del logotipo de la Agencia Internacional de la Energía en París, Francia

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha recortado drásticamente sus previsiones ‌sobre el ‌crecimiento de la oferta y la demanda mundiales de petróleo, y señala que ahora se espera que ambas caigan con respecto a los niveles de 2025, en un momento en ​que la guerra ⁠en Oriente Medio interrumpe los ‌flujos de petróleo y lastra ⁠la economía mundial.

La AIE ⁠prevé ahora que la demanda mundial de petróleo caiga en 80.000 barriles diarios ⁠en 2026, frente al aumento interanual ​de 640.000 barriles diarios ‌que había pronosticado en ‌su anterior informe mensual.

"La destrucción de ⁠la demanda se extenderá a medida que persistan la escasez y los precios más altos", dijo la ​AIE, ‌y añadió que, hasta ahora, los recortes más profundos en el consumo de petróleo se han producido en Oriente Medio y ⁠Asia-Pacífico.

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El organismo de control con sede en París prevé que la oferta mundial de petróleo caiga en 1,5 millones de barriles diarios este año, lo que supone un desplome respecto al aumento de ‌1,1 millones de barriles diarios previsto el mes pasado.

Los ataques contra las infraestructuras energéticas en Oriente Medio y el cierre efectivo del estrecho de Ormuz por ‌parte de Irán han provocado la mayor interrupción del suministro de petróleo de ‌la historia, ⁠según la AIE, con una pérdida de 10,1 millones de ​barriles diarios en marzo.

Con información de Reuters