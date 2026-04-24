AIE: El conflicto en Oriente Medio podría reducir el suministro mundial de GNL en un 15%

FOTO DE ARCHIVO. Un buque cisterna de gas natural licuado (GNL) es remolcado hacia una central térmica en Futtsu, al este de Tokio, Japón

El conflicto en Oriente Medio podría provocar una pérdida de unos 120.000 millones de ‌metros cúbicos de suministro ‌acumulado de gas natural licuado (GNL) entre 2026 y 2030, lo que supone el 15% del suministro mundial previsto, debido a interrupciones a corto plazo en los flujos y a un crecimiento más lento de la capacidad, dijo el viernes la Agencia Internacional de la ​Energía.

• La pérdida ⁠se verá compensada en última instancia por la ‌puesta en marcha de nuevas instalaciones de licuefacción, ⁠pero el impacto en el ⁠crecimiento se notará principalmente este año y el próximo, lo que retrasará los efectos de la esperada oleada ⁠de suministro de GNL procedente de nuevos proyectos, ​señaló la AIE en su informe ‌trimestral sobre las perspectivas del ‌gas natural.

• El crecimiento del suministro de GNL se ⁠detuvo en marzo tras el cierre del estrecho de Ormuz, lo que redujo efectivamente la producción combinada de GNL de Qatar y Estados Unidos en ​unos 10.000 ‌millones de metros cúbicos durante ese mes.

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• Se prevé que las pérdidas de suministro de GNL procedentes de Qatar y Emiratos Árabes Unidos alcancen un total de unos 20.000 millones de ⁠metros cúbicos entre marzo y abril.

• "Cada mes sin cargamentos de GNL que transiten por el estrecho supone una pérdida de suministro de GNL de unos 10.000 millones de metros cúbicos", señaló la AIE.

• Además, los daños causados por los ataques a las instalaciones de GNL de Qatar podrían ‌reducir la producción de GNL del país en casi 70.000 millones de metros cúbicos para 2030, suponiendo un periodo de reparación de cuatro años.

• Los retrasos en el proyecto de ampliación del yacimiento North Field East de ‌QatarEnergy también podrían reducir el suministro de GNL en casi 20.000 millones de metros cúbicos durante el periodo 2026-2030.

• La ‌AIE señaló ⁠que la duración del cierre del estrecho de Ormuz seguirá afectando a la demanda ​este año y provocará una revisión a la baja de sus previsiones de demanda.

Con información de Reuters