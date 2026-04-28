Agencias de inteligencia de EEUU analizan cómo reaccionaría Irán si Trump declara victoria

FOTO DE ARCHIVO: Una mujer pasa junto a una valla publicitaria con la imagen del difunto Líder Supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, en un edificio de Teherán.

Por Erin Banco y ​Gram Slattery

28 abr (Reuters) - Las agencias de inteligencia estadounidenses están estudiando cómo respondería Irán si el presidente Donald ‌Trump declara una victoria ‌unilateral en la guerra de dos meses, que ha causado miles de muertos y se ha convertido en un lastre político para la Casa Blanca, dijeron dos funcionarios estadounidenses y una persona familiarizada con el asunto.

La comunidad de inteligencia está analizando esta cuestión, junto con otras, a ​petición de altos ⁠funcionarios del Gobierno.

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El objetivo es comprender las implicaciones de ‌una posible retirada de Trump de un conflicto ⁠que, temen algunos funcionarios y ⁠asesores, podría contribuir a profundas pérdidas republicanas en las elecciones legislativas de finales de año, según las fuentes.

Si bien no ⁠se ha tomado ninguna decisión -y Trump podría reanudar las ​operaciones militares-, una rápida desescalada podría ‌aliviar la presión política sobre el ‌presidente, pero también podría dejar a un Irán ⁠envalentonado que, con el tiempo, podría reconstruir sus programas nucleares y de misiles y amenazar a los aliados de Estados Unidos en la región.

Las fuentes hablaron bajo condición ​de anonimato ‌para poder discutir asuntos de inteligencia delicados.

No está claro cuándo completará su trabajo la comunidad de inteligencia, pero ya ha analizado previamente la probable reacción de los líderes iraníes ante una declaración de ⁠victoria por parte de Estados Unidos.

En los días posteriores a la campaña de bombardeos inicial en febrero, las agencias de inteligencia evaluaron que si Trump declaraba la victoria y Estados Unidos reducía sus fuerzas en la región, Irán probablemente lo consideraría una victoria, según una de las fuentes.

Si, por el contrario, ‌Trump afirma que Estados Unidos ha ganado pero mantiene una fuerte presencia militar, Irán probablemente lo consideraría una táctica de negociación, pero no una que condujera necesariamente al fin de la guerra, según la fuente.

La CIA y la Oficina del ‌Director de Inteligencia Nacional se negaron a hacer comentarios.

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo que Estados Unidos sigue ‌negociando con los ⁠iraníes y que "no se precipitará".

"El presidente solo firmará un acuerdo que anteponga la seguridad nacional ​de Estados Unidos, y ha dejado claro que Irán nunca podrá poseer un arma nuclear", agregó.

Con información de Reuters