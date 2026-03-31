Florida cambiará el nombre del aeropuerto de Palm Beach por el de Trump

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda mientras aborda el avión presidencial Air Force One rumbo a Washington en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach en West Palm Beach, Florida, EEUU

El ​gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, firmó el lunes una ley para rebautizar el Aeropuerto Internacional de Palm Beach con el nombre de ‌Donald Trump, lo que se ‌suma a una serie de edificios, instituciones, programas gubernamentales, buques de guerra y fondos que llevan el nombre del presidente de Estados Unidos.

La decisión de renombrar el aeropuerto en honor a Trump se produce tras la aprobación por parte de Florida, el año pasado, de un plan para donar una propiedad en el centro de Miami para que sea la sede de la biblioteca presidencial ​de Trump.

Trump, natural de ⁠Nueva York, se mudó a Florida en 2019. Antes de la mudanza, ‌vivía en un ático de la Torre Trump, pero desde entonces ⁠ha establecido su residencia principal en su ⁠complejo turístico Mar-a-Lago, en West Palm Beach.

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Antes de que se pueda cambiar el nombre, debe presentarse una solicitud formal a la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus ⁠siglas en inglés), que a continuación debe procesar el cambio en ​diversas bases de datos de navegación y cartas de ‌vuelo, y deben cambiarse los letreros del ‌aeropuerto.

La semana pasada, el representante Brian Mast presentó una propuesta de ley ⁠para cambiar el código de tres letras del aeropuerto de PBI a DJT, en referencia a las iniciales de Trump.

El Tesoro de EEUU anunció la semana pasada que los billetes estadounidenses llevarán la firma de Trump a partir ​de este verano ‌boreal, la primera vez que un presidente en ejercicio firma el dinero estadounidense.

El nombre de Trump también se ha incorporado a una clase de buques de guerra de la Armada que se está planificando, a un programa de visados para extranjeros adinerados, a un sitio ⁠web de medicamentos recetados gestionado por el Estado y a cuentas de ahorro federales para niños.

En diciembre, la dirección del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, que Trump llenó de aliados durante una toma de control de la junta, añadió el nombre de Trump a la institución.

El nombre de Trump también se añadió en diciembre al edificio del Instituto de la Paz de Estados Unidos en Washington, ‌meses después de que su Gobierno se hiciera con el control de la organización sin ánimo de lucro y prácticamente la cerrara.

A principios de este mes, un comité federal de artes compuesto por miembros designados por Trump aprobó una moneda conmemorativa de oro con su imagen, que forma parte de una serie de monedas que ‌la Casa de la Moneda de EEUU tiene previsto acuñar para celebrar el 250º aniversario de Estados Unidos este año.

En febrero, la Casa Blanca confirmó que Trump planteó ‌la idea de levantar ⁠su bloqueo a la financiación de un proyecto de túnel bajo el río Hudson en Nueva York a cambio de que ​el senador demócrata Chuck Schumer apoyara el cambio de nombre del Aeropuerto Washington Dulles y de la Estación Penn de Nueva York por el de Trump.

Con información de Reuters