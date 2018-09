El sindicalista Hugo Moyano postuló a Cristina Kirchner como candidata para las elecciones de 2019 y apuntó hacia la unidad del peronismo para derrotar a Cambiemos el año próximo.

En conversación con Marcelo Bonelli en Radio Mitre, Moyano habló de su relación con la ex presidenta Cristina Kirchner y aseguró que de cara a los comicios del año próximo "si no hay otro candidato que esté en condiciones tendrá que ser ella".

El contundente mensaje de Moyano se da luego de que hace poco tiempo atrás se fotografió junto a la senadora nacional en un acto de SMATA. Estamos haciendo un gran esfuerzo para unir al peronismo", aseguró durante la entrevista.

El dirigente de Camioneros afirmó que hay "mucha gente joven y capaz" en el PJ, pero admitió que Cristina podría ser la apuesta más fuerte contra el macrismo. No obstante, fue precavido y apuntó a "no apresurar los tiempos".

También aprovechó la oportunidad para disparar contra el Gobierno luego de señalar que Macri "tiene ganas de rajarse". "A mí me transmitieron eso unas personas cercanas al gobierno. En una oportunidad me dijeron que la mitad se quieren rajar y la otra mitad tienen miedo. Mauricio Macri se quiere rajar porque no tiene capacidad para resolver los problemas", subrayó.