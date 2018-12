Habló el "Papá Noel enojado" de Macri: "No me dieron ni para brindar"

Esta tarde se viralizó en redes sociales la foto de Mauricio Macri y su Gabinete con Papá Noel para celebrar la Navidad y hacer el brindis de fin de año. Sin embargo, el ícono navideño mostró una cara poco feliz durante el acto.

El actor Horacio Nay, quien protagonizó a Papá Noel esta tarde en Casa Rosada, habló en exclusiva con El Destape y contó la historia detrás del brindis. Él trabaja personificando al símbolo navideño en el shopping de Galerías Pacífico. "Me vieron ahí y me propusieron ser el Papá Noel del brindis presidencial, pero pensé que me estaban haciendo una joda", contó.

Lo llamaron un día a las 9 de la mañana y desde Protocolo y Ceremonial le comentaron "que querían un Papá Noel con barba natural" y así fue que accedió al trabajo.

Horacio recalcó que es un actor que hace un personaje. "Laburo y tengo que pagar el alquiler, la luz, el gas y mi cara lo dijo todo ahí", dijo en relación a su expresión de malestar.

papa noel 1.mp4

El Papá Noel confesó: "Con Macri no tuve ningún contacto más que darle la mano". Inlcuso, reveló: "No me dieron para brindar y le brindé con el puño". Además, contó que "a Antonia le quise dar un beso y me corrió la cara". Durante el tiempo que duró el acto, "estuve parado ahí, estaba todo el Gabinete, se sacaban fotos y yo estaba laburando".

Nay le dijo a El Destape que Macri "hablaba de cosas y yo estaba con cara de enojado, porque no me daba reírme de nada" porque "no comulgo con él, no lo voté". Sin embargo, "con los chicos estuve bien y jugué con ellos" porque "es mi trabajo, soy actor".

papa noel2.mp4

Además, contó que en Casa Rosada lo trataron "re bien" y siguió: "No tengo ninguna queja, me trataron como si fuera Robert De Niro, la pasé bien, laburé, terminé y me vine caminando hasta Galerías Pacífico para hacer de Papá Noel como si nada".

