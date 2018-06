La ex mandataria y senadora nacional por Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, demandó al periodista ultra oficialista Eduardo Feinmann por difamación. Tras una nueva audiencia, según trascendió, el conductor defensor del gobierno de Mauricio Macri estaría dispuesto a pedirle disculpas a la ex presidenta pero ahora rompió el silencio y contraatacó.

Embed

“Me propusieron un acuerdo al cual no accedí. No me interesa que continúe el juicio pero no accedí y el juicio sigue”, sostuvo Feinmann en un móvil con el programa Pamela a la Tarde y dijo estar “muy tranquilo”.

Además, Feinmann cargó contra la ex presidenta: “No quiso cruzarse conmigo. Nunca quiere el cara a cara porque no le da. No quiere cruzarse conmigo, me pasó en la mediación y en la audiencia de conciliación”.

La próxima instancia seguramente serán algunos oficios, algún tipo de prueba y luego la sentencia. Será breve, porque está absolutamente probado por videos grabados de su programa que difamó a la ex mandataria.