La lista Cambiemos Buenos Aires no solo se financió a través de beneficiarios de planes sociales, empleados públicos y docentes: también acudió a un particular método, como lo es el robo de afiliaciones ajenas. Increíblemente, 47 ex candidatos y afiliados de Recrear, el partido que supo fundar Ricardo López Murphy, figuran realizando contribuciones por $889.000 a la campaña de Graciela Ocaña y Esteban Bullrich.

Según pudo relevar El Destape, todos los casos corresponden al distrito Bahía Blanca: allí figuran casi 50 referentes políticos que supieron militar la candidatura presidencial del "bulldog". Tal es el caso de Fabián Balut, conocido ya por haber salido a decir públicamente que no realizó ninguna contribución y que tampoco la hubiera hecho ya que "Esteban Bullrich se robó el partido" luego de hacer la alianza con el ex ministro de Economía.

Balut, ex candidato a Intendente en Bahía Blanca por Recrear, no entendía por qué se encontraba integrando el listado de aportantes, habiendo hecho una supuesta contribución de $39.000.

Sin embargo, según pudo reconstruir este medio, no fue una casualidad, sino un modus operandi: prácticamente todos los que participaron del espacio en 2003 figuran aportando falazmente a la campaña oficialista, sin consentimiento previo, claro está.

Pero eso no es todo, todos ellos también figuran afiliados al PRO que preside María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, por lo que también les debieron falsificar la firma para ello, dado que desmienten categóricamente haberse empadronado voluntariamente.

Es por esto que la gobernadora suma un nuevo dolor de cabeza: es que Balut ya se presentó en la Justicia bahiense para efectuar la demanda penal correspondiente, por usurpación de identidad y falsificación de documentos públicos.