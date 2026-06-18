Wiñazki humilló a Adorni con un hilarante sketch en vivo por A24: "Estoy soñando"

Nicolás Wiñazki se burló de Manuel Adorni en vivo.

La situación de Manuel Adorni continúa generando controversia y sumando presión sobre el gobierno de Javier Milei. Aunque el funcionario ya hizo pública su declaración jurada, las inconsistencias detectadas en la misma lo llevaron a explicar en distintos medios que poseía 500.000 dólares sin declarar, dinero que atribuyó a ganancias obtenidas mediante criptomonedas. Sin embargo, sus argumentos no lograron disipar las sospechas y quedaron aún más cuestionados tras la difusión de videos que contradicen esa versión.

Por esa razón, el tema sigue ocupando un lugar relevante en la agenda pública pese a que el Mundial acapara buena parte de la atención mediática. Un ejemplo de esto lo dio Nicolás Wiñazki, quien para dar inicio a una nueva emisión de WiFi (A24) hizo un particular sketch para burlarse del funcionario que está cada vez más complicado.

Manuel Adorni está cada vez más complicado con la Justicia.

Nicolás Wiñazki se burló de Manuel Adorni

Al comenzar la transmisión, se pudo observar un estudio a oscuras y con los periodistas dormidos, usando además accesorios de peluche, todo con la canción de cuna de Johannes Brahms de fondo. Tras varios segundos, uno de los integrantes del ciclo ingresó para "intentar despertar" a Wiñazki, quien resongó: "Dejanos dormir. Estoy soñando que el Mundial tapa todo. Estoy con un colchón muy cómodo". Esto. desde luego, mofándose del gasto de 8 millones de pesos en sábanas que se desprende de la declaración jurada del exvocero.

Una vez completada la pantomima, ya con mayor seriedad, Wiñazki comentó que hizo todo esto porque "Manuel Adorni, de acuerdo a la Justicia, no pudo o no puede justificar la compra de los colchones para su casa de country en Indio Cuá".