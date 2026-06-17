Tuvo una trayectoria inmensa: dolor en el espectáculo por la muerte de un querido actor.

El mundo del espectáculo llora la muerte de un querido actor. El estadounidense William Smithers, recordado por su extensa trayectoria en cine, televisión y teatro, falleció a los 98 años. La noticia fue difundida por el medio local Santa Barbara Independent.

Uno de los papeles más recordados de Smithers fue el de Jeremy Wendell en la exitosa serie Dallas. Incorporado en la cuarta temporada, interpretó al poderoso presidente de WestStar Oil, un empresario que se convirtió en uno de los principales rivales de J.R. Ewing, personaje encarnado por Larry Hagman.

Su participación se extendió por cerca de 50 episodios entre 1981 y 1989, período en el que construyó uno de los antagonistas más recordados de la ficción. En declaraciones realizadas años atrás, Smithers destacó que trabajar junto a Hagman suponía una exigencia constante debido a la intensidad de los enfrentamientos entre ambos personajes.

Tuvo una trayectoria inmensa: dolor en el espectáculo por la muerte de un querido actor.

Una trayectoria destacada

Además de Dallas, Smithers participó en numerosos proyectos emblemáticos. Entre ellos se encuentra un recordado episodio de la serie original de Star Trek, donde interpretó a un ex oficial de la Federación que gobernaba una sociedad inspirada en la antigua Roma. En el cine, trabajó en películas como Attack, Trouble Man, Scorpio y Papillon, donde dio vida a un severo director de prisión que dejó una fuerte impresión entre los espectadores.

Nacido el 10 de julio de 1927 en Richmond, Virginia, Smithers inició su camino artístico en los escenarios teatrales. Integró el prestigioso Actors Studio y compartió su debut en Broadway con la legendaria actriz Olivia de Havilland en una producción de Romeo y Julieta en 1951.