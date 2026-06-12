En TN dijeron cuándo "es el día" de la renuncia de Adorni: "A las 10 de la noche"

El periodista Franco Mercuriali lanzó al aire de TN cuándo "es el día" de la renuncia de Adorni.

Los pases en las señales de noticias de cable suelen dejar tela para cortar, y esta vez el protagonismo absoluto se lo llevó el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Al aire de TN (Todo Noticias), los periodistas Franco Mercuriali y Jonatan Viale protagonizaron un desopilante ida y vuelta donde le pusieron fecha y hora exacta a la "renuncia" del funcionario de Javier Milei.

Todo comenzó en el cierre de un programa y el arranque del otro, cuando la conversación se desvió hacia la agenda política y los anuncios oficiales. En ese momento, Mercuriali sorprendió a todos con un pronóstico bien picante y detallado sobre el futuro del político en medio del escándalo.

"Sos malo": el cruce entre Mercuriali y Jonatan Viale

Lejos de tratarse de una interna feroz dentro de La Libertad Avanza, la situación se dio en un contexto puramente futbolero y de chicana televisiva. Mercuriali no dudó en tirar la bomba al aire, dejando a su compañero sin palabras por unos segundos. "Martes 10 de la noche, para mí es el día", disparó Franco Mercuriali sin anestesia.

Rápidamente, Jonatan Viale cazó la ironía al vuelo, se empezó a reír y le paró el carro a su colega por la picardía del comentario: "Ah, por la Selección. Sos malo", le recriminó entre risas, dejando en claro de qué venía la mano.

El periodista Franco Mercuriali lanzó al aire de TN cuándo "es el día" de la renuncia de Adorni.

La insólita "estrategia" para la renuncia de Adorni, según Mercuriali

El remate de Mercuriali expuso la verdadera intención de su picante teoría. El periodista aprovechó el fixture del equipo de Lionel Scaloni para armarle el plan de salida perfecto al Jefe de Gabinete, justo cuando la atención del país esté puesta en otra parte. "Empieza el partido y te tenés que ir. Tenés que decir 'quiero renunciar, con todo respeto'", cerró el conductor, explicando que el supermartes de fútbol sería el momento ideal para pasar desapercibido.

Por supuesto, todo quedó en el terreno de las bromas de pasillo que se mudaron a la pantalla de la señal de Clarín. Mientras tanto, Adorni sigue firme en su cargo, ajeno a los "consejos" televisivos para dejar su cargo de la manera menos ruidosa posible.