En A24 revelaron lo que no se sabía sobre Manuel Adorni: "Polémica"

En A24 revelaron lo que no se sabía sobre Manuel Adorni.

En medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el periodista Ignacio Ortelli aseguró que existe una explicación sobre el origen de los fondos que figuran en sus declaraciones patrimoniales y que hoy están bajo análisis.

En A24, Ortelli relató cuál sería la versión que maneja el entorno del funcionario para justificar el crecimiento de su patrimonio. "La explicación sería: 'estos son fondos míos que los hice durante la época kirchnerista, que los hice cuando no era funcionario y que ahora vengo a presentarlos, a decir siempre los tuve'", sostuvo el periodista.

Según agregó, parte de esos recursos estarían vinculados a inversiones en criptomonedas realizadas años atrás. En ese contexto, describió una situación que calificó como llamativa. "Había perdido esa wallet, aparentemente Adorni. Una explicación bastante polémica, pero explicación al fin", afirmó.

Ortelli profundizó en esa versión y señaló que la justificación sería que, mientras muchas personas compraban dólares en el mercado informal, Adorni habría destinado ese dinero a activos digitales. "'¿Ustedes compraban dólar blue? Yo sacaba la plata e invertía en cripto y estas cripto las había perdido y las encontré'", ejemplificó el periodista al describir la supuesta explicación. De todos modos, reconoció que se trata de una versión que genera interrogantes. "¿Es una explicación bastante curiosa? Sí", sostuvo.

En A24 revelaron lo que no se sabía sobre Manuel Adorni.

El problema del "pendrive"

Además, compartió una reflexión personal sobre la situación. "Yo llego a perder un pendrive que tiene, no sé, 200 mil dólares y no aparezco de la angustia", comentó. Finalmente, aseguró contar con información respecto de cómo se habría producido el hallazgo de esos activos. "Yo tengo la información de que perdió el pendrive y lo encontró después. Y que a partir de eso empezó su buen despliegue económico", concluyó.