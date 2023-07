El regreso del alter ego de Tiago PZK y la vuelta de Illan Amores a los escenarios porteños

Bajo la producción musical de Zecca y la dirección audiovisual de Facundo Ballve, el cantante y rapero Tiago PZK estrenó con video su nuevo sencillo titulado "Asqueroso", donde retoma la voz de su alter ego llamado Gotti para un reggaetón oscuro y un paseo por los rincones más alternativos de la noche porteña.

Se trata de la primera canción que llega a sus plataformas desde aquel explosivo estreno en junio de "Los del Espacio", el súper hit donde también están María Becerra, Duki, FMK, Emilia, Rusherking, Lit Killah y Big One, que llegó luego de su última alianza con Tini bautizada como "Me enteré".

Recientemente, también selló una colaboración con el dj y productor estadounidense Marshmello llamada "Como yo ;-(" que tiene en apenas menos de un mes alrededor de 20 millones de reproducciones entre Spotify y YouTube.

Illan Amores regresa a los escenarios porteños

Después de un 2022 cargado lanzamientos y shows en festivales que coronó a fin de ese año como telonero de Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra en su paso por el Teatro Vórterix, el artista Illan Amores anunció su vuelta a los escenarios porteños para el próximo domingo en The Roxy Live de Palermo.

La noticia se da en el marco del inminente lanzamiento del nuevo single "Angelitos" junto a Danilo Montana, productor musical creador de la cumbia 420; que ambos presentan a modo de "regalo del día del amigo"

Mientras se encuentra en plena preparación de lo que será su próximo álbum con la producción del reconocido Oniria (Duki, Trueno, YSY, Kiddo Toto), Amores se alista para repasar con banda completa el repertorio de "Bori Bori 1" y "Bori Bori 2", sus dos últimos discos.

Nacho Nacif presenta "Objetivo Olvidarte"

El cantante y compositor mendocino Nacho Nacif presenta su nuevo sencillo titulado "Objetivo Olvidarte", una podersa y melancólica balada pop que será parte de su nuevo disco junto a un video que lo presenta tocando y cantando frente a un piano y acompañado por la fuerza natural del paisaje cuyano.

"El álbum habla sobre una historia de amor y cada canción es una etapa de esa historia. El primer tema del álbum es la noche que conozco a esa persona, la siguiente es la mañana siguiente de conocer esa persona y así va. Se llama así porque, justamente, habla de esto de querer volver con una persona que sabes que tenes que olvidar”, comentó el autor.

Previo a este lanzamiento, Nacif, quien cimentó sus primeros pasos tras una repentina explosión en redes sociales como Instagram y TikTok que viralizaron sus versiones, presentó en junio otro single llamado "10AM", un súper pop con destino de pista de baile.

Magnus Mefisto sella su vuelta a la música después de cuatro años

Magnus Mefisto, célebre youtuber pionero en la plataforma, reafirma su regreso a la música después de cuatro años con el estreno de una nueva versión de "El Pacto", canción que formó parte de su disco "El último Grimorio" de 2019, y que revisita bajo la producción de Salty, productor que trabajó con artistas como María Becerra, Wolf y MKS.

Encarnando otra vez su creación diabólica, el cantante recrea en su pieza audiovisual el diálogo interno entre sus dos facetas en relación al cómo y bajo qué estilos debe hacerlo.

En el videoclip se narra la historia de manera lineal y aparecen personajes que tendrán relevancia en las historias de los siguientes videos como Rufo el Alien.

