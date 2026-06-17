Tenía una infección en la sangre: dolor por la muerte de una famosa actriz a los 35 años

Una famosa actriz estadounidense falleció a los 35 años tras sufrir meningitis y una infección en la sangre.

La actriz estadounidense, Daveigh Chase, que interpretó a Samara en la franquicia de terror "La llamada" y ponerle la voz a Lilo en "Lilo & Stitch" y a Chichiro en "El viaje de Chihiro" murió a los 35 años a causa de una meningitis y una infección en la sangre.

El novio de Daveigh, Roy Hernandez, reveló en el medio estadounidense TMZ que la actriz falleció el martes 16 de junio a causa de una meningitis y una infección en la sangre, lo que le provocó problemas sépticos y el consiguiente fallo de su organismo. Además indicó que fue ingresada en un hospital de Los Ángeles a principios de junio debido a la desnutrición.

Tras conocerse la noticia, los seguidores de la actriz expresaron su pesar y enviaron mensajes de condolencias a través de las redes sociales. Su carrera artística comenzó desde muy pequeña, participando en diferentes publicidades televisivas, y más tarde logró destacarse con papeles en reconocidas series como Charmed (Embrujadas), The Practice y Sabrina the Teenage Witch (Sabrina, cosas de brujas).”

El gran recorrido de Daveigh Chase

Daveigh Chase nació el 24 de julio de 1990 en Las Vegas y comenzó su carrera artística desde muy chica, participando en producciones televisivas antes de dar el salto al cine. Su reconocimiento en la industria llegó a principios de la década de 2000, cuando prestó su voz a la protagonista de la película animada de Disney Lilo & Stitch, papel que también interpretó en la serie derivada. Además, fue la voz de Chihiro Ogino en la versión en inglés de Spirited Away, una de las obras más aclamadas de la animación japonesa.

Sin embargo, su consagración internacional llegó en 2002 al interpretar a Samara Morgan en La llamada, la exitosa película de terror que sigue a una periodista que decide investigar el misterio detrás de una cinta de video maldita, cuya visualización desencadena una serie de muertes siete días después. Gracias a este papel, Chase se convirtió en uno de los rostros más recordados del cine de terror de comienzos del siglo XXI y consolidó su lugar en Hollywood.