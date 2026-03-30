Violencia sin filtro: un famoso influencer se jactó de un abuso en vivo.

El streaming llegó para poder darle a todo individuo la posibilidad de dar su opinión y ser escuchado de manera masiva, o bien entretener (con la mera necesidad de tiempo y una cámara como elementos básicos) a una audiencia. Sin embargo, esto también exige una gran responsabilidad al momento de comunicar, para no difundir mensajes de odio o que aludan a actividades penadas por la ley.

Esto último fue lo que le pasó a Bauletti, uno de los integrantes del famoso trinomio de influencers compuesto también por Mosky y Mernuel. En plena transmisión, lanzó un comentario que rapidamente fue repudiado en las redes sociales por hacer alusión a una situación de abuso. Esto ocurrió mientras el grupo jugaba al "Gang Beasts" y Bauletti habló sobre una joven estadounidense con la que alguna vez salió y con la que podría haber mantenido relaciones sexuales, mencionando que "estaba borracha y regalada", por lo que "era sencilla la tarea".

El pedido de disculpas de Bauletti

Luego de cómo calaron sus dichos en la comunidad, se volcó en X para hacer un extenso pedido de disculpas. "Me gustaría antes que nada dejar en claro que jamás en mi vida se me ocurriría hacer un chiste con un tema tan delicado. Hay límites. Tengo una hermana de 20 años que amo con mi vida entera y sufro cada vez que sale de mi casa. Nunca en mi vida haría un chiste sobre violación/abuso. Nunca. Y juro por mi vida que no lo hice. Habiendo aclarado eso, entiendo perfectamente que el comentario incluso por sí solo en un espacio separado está muy mal y que la elección de palabras es directamente desafortunada y horrible", expuso primeramente.

Bauletti (izquierda) junto a Mosky y Mernuel.

"No solo se presta para la mal interpretación, sino que en cualquier contexto está pésimo, por lo que en este caso reconozco completamente que me equivoqué y que no estuve a la altura de lo que conlleva streamear para tanta gente y para una comunidad con tantas mujeres que tanto nos bancan como la nuestra. Le quiero pedir sinceras disculpas de corazón a la comunidad en general y especialmente a todas las mujeres que nos miran todos los días. Gracias por estar siempre y espero verlos pronto. No tengo mucho más para decir", concluyó.

Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463

Si vos o alguien que conocés está atravesando algún problema de salud mental, no dudes en comunicarte: 0800 999 0091, las 24 horas del día los 365 días del año.

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