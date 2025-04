¿Qué plataformas de streaming ofrecen meses gratis de suscripción?

Qué servicios de streaming pueden verse gratis.

En la Argentina hay una gran cantidad de servicios de streaming disponibles para disfrutar de los mejores estrenos de series y películas, pero tenerlos a todos contratados puede representar un verdadero gasto que muy pocas personas se encuentran en condiciones de afrontar. Existen maneras de contratarlos gratis por un tiempo determinado para luego determinar qué tan útiles son y acá te las contamos.

Algunos servicios se encuentran incluidos en determinados productos que se adquieran, como es el caso de las operadoras de cable y para activarlos solo es necesario apretar un botón. Mientras que otros ofrecen un descuento considerable en planes y que marcan una diferencia en comparación con la tarifa normal.

Qué servicios de streaming pueden verse gratis.

"Les voy a detallar los mejores descuentos y hasta cómo tener gratis las principales plataformas de streaming", expresó AhorrandoAndoAr, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Una recopilación más que interesante porque revela cómoe obtener un acceso temporal a algunos servicios y observar en detalle el catálogo de películas y series. O disfrutar de algún producto que no se encuentra disponible en las aplicaciones que se tienen contratadas.

¿Qué servicio pueden adquirirse gratis?

Paramount+: por su web ofrece 7 días gratis, pero aquellos usuarios que tengan Personal Flow pueden acceder sin cargo a todo el contenido de la plataforma. Solo se debe activarlo desde el decodificador o la web.

Universal+: aquellos que tengan Personal Flow pueden acceder a tres meses gratis.

Sony One: se puede acceder a tres meses gratis pagando la suscripción desde Modo, la billetera virtual.

se puede acceder a tres meses gratis pagando la suscripción desde Modo, la billetera virtual. Disney+: Visa Platinum y Visa Signature ofrecen dos meses gratis y tres para los usuarios de Visa Infinte. Mientras que los usuarios del nivel 6 de Mercado Libre acceden al plan estándar con anuncios de forma gratuita. También Movistar TV ofrece planes gratis.

Amazon Prime Video: solo ofrece dos días gratis para nuevos usuarios.

¿Qué servicios se pueden conseguir con descuento?

Max: pagando el nivel 6 de Mercado Libre ofrece un 30% de descuento, mientras que el pago de la suscripción anual desde la web del servicio también ofrece el mismo descuento.

Apple TV: ofrecen tres meses a tan solo U$S 2.

¿Qué pasa con Netflix?

A diferencia de lo que sucedía hasta hace unos años, Netflix aplicó un importante cambio en lo que respecta a los nuevos usuarios que buscan disfrutar de películas y series que están disponibles dentro de su catálogo. "Netflix no ofrece pruebas gratis, pero tienes la libertad de cambiar de plan o cancelar el servicio online en cualquier momento si decides que Netflix no es para ti. No hay contratos, cargos por cancelación ni compromisos", expresan desde su web.

¿Qué servicios están pesificados?

La eliminación del cepo permitirá que las personas puedan comprar divisas de manera libre ya sea de forma presencial en los bancos o por medio de las aplicaciones del homebanking. Aunque no es el único efecto porque las plataformas de streaming podrían llegar a sufrir cambios en los valores de sus servicios.

Sin embargo, hay dos servicios que se encuentran pesificados y cualquier modificación en el valor del dólar no tendrá consecuencia alguna. Esto es posible gracias a la decisiones que Netflix y Disney+ aplicaron para la Argentina. Si bien los valores expresados en los resúmenes pueden aparecer en dólares, las tarifas se cobrarán en pesos.