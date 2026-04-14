Verónica Ojeda denunció el feroz bullying que sufre su hijo tras pedir justicia por Diego Maradona: "La gente"

En una emotiva entrevista en LAM, la ex pareja del astro del fútbol expresó su indignación por las burlas que recibió Dieguito Fernando.

El caso por la muerte de Diego Armando Maradona continúa sumando capítulos de dolor, pero esta vez lejos de los tribunales. Verónica Ojeda se presentó en el programa LAM para visibilizar una situación que atraviesa su hijo, Dieguito Fernando Maradona, quien ha sido blanco de ataques y burlas tras un pedido público de justicia por su padre.

Un gesto de amor convertido en burla

Todo comenzó con un video en el que el niño de 13 años, mirando al cielo, pronunció las palabras: "Justicia por papá". Lo que fue un momento de profunda conexión emocional se transformó rápidamente en contenido viral, utilizado por usuarios de redes sociales para generar parodias y memes.

"Dieguito solo quería decir dos palabras: justicia por papá. Yo les dije a los periodistas que él iba a decir eso y nada más", explicó Ojeda durante la entrevista.

El cruce con una humorista

La indignación de Ojeda alcanzó su punto máximo al mencionar que la burla no se limitó a usuarios anónimos. Denunció que una reconocida mujer que realiza espectáculos de stand-up utilizó la imagen y la voz de su hijo para hacer humor en sus presentaciones.

"Es patético que una mujer, siendo madre también, se burle de un niño de esa manera", sentenció Verónica, visiblemente afectada. El conductor del ciclo, Ángel de Brito, confirmó que dicho material circuló con fuerza en las plataformas digitales, potenciando el acoso hacia el menor.

El impacto emocional en Dieguito

Más allá de las acciones legales por la muerte de Maradona, Ojeda puso el foco en la salud mental de su hijo. Relató que el adolescente le pregunta constantemente por qué la gente se burla de él por algo que hizo con amor.

La respuesta de su madre: "Yo le digo que él hizo las cosas bien, que lo hizo por su padre. El problema es la gente que no tiene respeto".

Contexto social: Durante la emisión, se recordó la importancia de denunciar estos casos de ciberacoso, resaltando las líneas de asistencia nacional contra el bullying escolar y digital.

Justicia en camino

Mientras la familia lidia con esta situación mediática, la causa judicial avanza. Bajo el zócalo de "Nuevo juicio por la muerte de Maradona", se recordó que la justicia argentina busca determinar la responsabilidad de los ocho profesionales de la salud imputados por "homicidio simple con dolo eventual", en una causa que sigue siendo la más importante en la historia reciente del país.