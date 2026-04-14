Una figura de TN decidió irse del canal con un escandaloso comunicado: “No tuve el lugar que quería”

Periodista contó por qué dejó TN y El Trece.

En la televisión argentina hay salidas que pasan sin ruido y otras que sacuden todo. Esta vez, el movimiento se dio en una de las señales más importantes del país: una figura de TN decidió dar un paso al costado después de 15 años y lo explicó con una frase que no tardó en generar impacto.

¿Quién es la periodista que renunció a TN y El Trece?

La protagonista es Cecilia Insinga, quien confirmó que no seguirá en TN ni en El Trece, y dejó en claro que su salida no fue impulsiva, sino el resultado de una decisión que venía madurando desde hace tiempo.

Todo salió a la luz a través de sus redes sociales, donde respondió sin filtro a las preguntas de sus seguidores. “No creo que vuelva”, lanzó, dejando entrever que el ciclo está prácticamente cerrado.

Cecilia Insigna no estará más en TN.

¿Por qué Cecilia Insigna dejó TN y El Trece?

Pero lo más fuerte llegó cuando explicó el motivo de fondo: “Siento que no tuve el lugar que yo querría tener”. Si bien la periodista se encargó de aclarar que no hubo escándalo ni portazo, sí dejó en evidencia un malestar que venía acumulando. “Fui muy feliz”, remarcó sobre su paso por el canal, aunque también reconoció que ya no encontraba espacio para crecer.

Lejos de victimizarse, Insinga eligió mostrarse en un momento de cambio. A sus 42 años, decidió apostar por nuevos desafíos y salir de una zona de comodidad que la había acompañado durante más de una década. “Si no lo hago ahora, ¿cuándo?”, se preguntó, en una reflexión que resume su presente.

En paralelo, también se encargó de bajar el tono a las versiones que hablaban de una salida conflictiva. En diálogo con Pronto, fue clara: “Desmiento que haya pegado un portazo”. Y agregó que mantuvo una buena charla con Ricardo Ravanelli, donde coincidieron en que era momento de cerrar el ciclo.

Cecilia Insigna se fue por falta de oportunidades para crecer.

“Había posibilidades de crecimiento, pero no estaban las condiciones para que se dieran en el canal”, explicó, dejando en claro que la decisión fue compartida, al menos en términos de diagnóstico.

El contexto personal también jugó su parte. La periodista aprovechó sus vacaciones para viajar en familia y tomar distancia del día a día laboral. Un corte necesario para pensar con claridad y avanzar con una decisión que, según contó, ya venía “masticando” hacía tiempo. “Hay que saber decir adiós a tiempo”, reflexionó.

Por ahora, el futuro es incierto, pero la intención está clara: seguir en los medios. “Espero propuestas”, deslizó, dejando la puerta abierta a lo que venga.