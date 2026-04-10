Un famoso periodista de TN destrozó a Riquelme y lo domaron en redes: "Mulo indigno"

Periodista de TN queda expuesto en redes.

En el mundo Boca, cualquier comentario puede convertirse en una bomba. Y esta vez, el que quedó en el ojo de la tormenta fue Ignacio Ortelli. El periodista de TN quiso pegarle a Juan Román Riquelme por los planes de ampliación de La Bombonera, pero el tiro le salió por la culata.

Ortelli se metió con la remodelación de la Bombonera

Todo comenzó con el anuncio del club sobre posibles modificaciones en el estadio. La idea, según lo que se sabe, es agrandar la cancha sin necesidad de demolerla, un proyecto que genera expectativa entre los hinchas. En paralelo, se viralizó un video que mostraba un tren de carga pasando por las vías pegadas al estadio, con tanques incluidos.

Ahí fue donde Ortelli decidió meterse. Desde sus redes, lanzó un comentario con tono irónico que rápidamente encendió la polémica: cuestionó que semanas atrás se hablara de ampliar La Bombonera “sacando esas vías” y calificó la gestión de Riquelme como “patética”.

La publicación de Ignacio Ortelli.

El problema fue uno solo, pero clave: esa versión nunca existió. Boca jamás comunicó que iba a remover las vías ni construir sobre ellas. Y los hinchas, que están atentos a cada detalle, no tardaron en reaccionar.

En los comentarios expusieron a Ignacio Ortelli

En cuestión de minutos, las respuestas empezaron a multiplicarse. Algunas con tono explicativo, otras directamente al hueso. Una usuaria fue lapidaria y lo trató de “mulo indigno”, acusándolo de inventar información para criticar al ídolo xeneize.

Otros eligieron un camino más técnico. Le recordaron que el club, lejos de ignorar la situación ferroviaria, incluso habría iniciado gestiones con organismos como Ferrosur y la CNRT para avanzar con el proyecto de ampliación sin interferir con las vías.

Al periodista de TN no lo perdonaron en los comentarios.

El resultado fue claro: Ortelli quedó expuesto. Lo que buscaba ser una crítica política-deportiva terminó convirtiéndose en un ejemplo de cómo un dato mal chequeado y un comentario con mala intención puede explotar en redes.

Porque en tiempos donde la información circula a velocidad récord, los errores también se amplifican. Y cuando se trata de Boca y Riquelme, el margen de tolerancia es mínimo. El episodio dejó una enseñanza que en el periodismo deportivo, y político, no debería olvidarse: antes de opinar, conviene revisar los datos. Porque si no, el riesgo es terminar siendo noticia, pero por las razones equivocadas.