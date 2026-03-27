Trebucq cuestionó a Luis Caputo.

El Gobierno de Javier Milei está transitando semanas más que complejas por los diferentes escándalos que se fueron sucediendo, así como también por el polémico video publicado el 24 de marzo o la intromisión desde el ejecutivo en el conflicto que está tomando lugar en Medio Oriente.

Puertas adentro buscan negarlo, tal y como quedó demostrado en las declaraciones más recientes de Luis "Toto" Caputo en Carajo Stream, donde no solo desmintió que estén flaqueando (diciendo además que se trata de una operación en contra del oficialismo), sino que ennumeró algunas "bonanzas" del presente, mencionando entre ellas un "récord de actividad económica y consumo". Esto llamó la atención de muchos, incluyendo el programa que Esteban Trebucq tiene en LN+, donde los comentarios no pasaron desapercibidos.

Luis "Toto" Caputo, ministro de Economía.

¿Qué dijo Trebucq de las declaraciones de Caputo?

"¿Hay récord de consumo acaba de decir Caputo? ¿Lo escuché bien o no? Dijo récord de consumo", expuso sorprendido el periodista, quien agregó después (acerca de la idea de una "operación" por parte de los medios): "Yo tengo máxima estima por el ministro Caputo, pero ser crítico no significa operar".

Por otra parte, sostuvo que "fue en septiembre" la peor semana de la gestión Milei, aunque esta "fue compleja". De todos modos, volvió rápidamente al punto anterior y se mostró irónico ante lo dicho por el ministro de Economía. "¿Hay récord de consumo? Si lo dice el Ministro de Economía debe estar muñido de números para decir eso...", deslizó. Fue allí cuando uno de sus compañeros de panel expresó que si bien hubo un crecimiento del PBI o el consumo privado, esto no es sinónimo del consumo masivo.