Felipe Pigna destrozó a Javier Milei.

El Gobierno de Javier Milei quedará en la historia por un sinfín de motivos, siendo uno de ellos las formas de comunicarse del mandatario libertario. Llegó al poder a través de una imagen disruptiva y, contrario a lo que se podía suponer por tener la responsabilidad de actuar conforme la investidura presidencial requiere, acentuó la misma.

Desde su trato con los medios, hasta la forma de referirse a la oposición o proferir mensajes cargados de odio y segregación contra estos últimos, Milei no pasó nunca desapercibido ante la opinión pública. Hay quienes defienden su vehemencia, mientras que muchos otros lo critican de manera contundente, como es el caso de Felipe Pigna. El historiador fue invitado a Carnaval Stream y frente a los micrófonos dejó su lectura sobre la forma de gobernar del máximo referente de La Libertad Avanza.

Felipe Pigna criticó el gobierno de Javier Milei.

¿Qué dijo Felipe Pigna sobre Javier Milei?

A la hora de describir a Milei, el hombre que goza de gran fama por su conocimiento sobre la historia argentina ponderó, como algo profundamente negativo, su "exhibición de la crueldad", la que calificó como una "que nunca se vio en la historia argentina". "De hacer una exaltación de la crueldad, no se vio jamás", reiteró.

En esa misma línea, sostuvo que es "increíble que estemos discutiendo" cuestiones que parecían tan zanjadas como "el valor de la educación pública", que "en ningún lado está en duda". "Las grandes potencias del mundo no discuten la educación pública", apuntó Pigna, recordando que en el 2024 hubo una marcha federal universitaria de gran convocatoria en su contra.