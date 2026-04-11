Tras sentirse menospreciado, Majul enfrentó a Pergolini y le contestó: "Ya voy"

Luis Majul le contestó a Mario Pergolini.

En la televisión, y ahora también en el streaming, los egos no descansan. Y cuando aparece Mario Pergolini en escena, todo puede escalar en cuestión de segundos. Esta vez, un juego que parecía inofensivo terminó derivando en un cruce inesperado que sumó un nuevo capítulo a las internas mediáticas.

¿Qué hizo Pergolini con Majul?

Todo ocurrió en Paren La Mano, donde Pergolini se prestó a una dinámica simple pero picante: le iban nombrando conductores y él tenía que reaccionar solo cuando mencionaran a alguien que considerara mejor que él. El silencio fue el protagonista durante varios segundos.

Pasaron nombres pesados como Marcelo Tinelli, Alejandro Fantino y Luis Majul… y nada. Pergolini no se inmutó. Ni un gesto, ni una palabra. La escena ya era incómoda, pero lo más llamativo vino después.

Cuando mencionaron a Daniel Hadad, ahí sí, reaccionó. Un movimiento mínimo, pero suficiente para dejar un mensaje que no pasó desapercibido. En cuestión de minutos, el clip empezó a circular y las interpretaciones no tardaron en aparecer.

La respuesta de Luis Majul

El que recogió el guante fue justamente Luis Majul. Desde su programa en El Observador, el periodista decidió responderle, aunque con un tono más medido que el de otras guerras mediáticas. “En cuestión de gustos no hay nada escrito”, arrancó, marcando distancia.

Pero no se quedó ahí. Porque enseguida dejó una frase que encendió la expectativa: “Yo, Mario, no compito con vos… pero ya te voy a mandar un mensajito en cualquier momento”. Sin gritos, sin insultos, pero con una advertencia que dejó abierta la puerta a un nuevo round.

El cruce, aunque breve, dejó tela para cortar. Por un lado, la actitud de Pergolini, fiel a su estilo provocador, midiendo a sus colegas en un juego que parecía liviano pero tenía filo. Por el otro, la respuesta de Majul, que eligió no confrontar directamente, pero tampoco quedarse callado.

En el medio, una verdad que vuelve a repetirse: en la televisión argentina, las rivalidades nunca desaparecen, solo cambian de formato. Y ahora, con el streaming como nuevo escenario, todo se amplifica.