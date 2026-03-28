Telefe redobla la apuesta: regresa un reality muy pedido con Marley como conductor

Telefe apunta al regreso de un reality.

En medio de los movimientos que empiezan a perfilar la segunda mitad del año en la televisión abierta, un viejo conocido asoma como una de las grandes apuestas de Telefe para su prime time. El proyecto ya está sobre la mesa y, aunque falta la confirmación oficial, puertas adentro del canal hay entusiasmo.

¿Cuál es el reality que volverá a Telefe?

Se trata de Tu Cara Me Suena, el formato internacional que supo rendirle muy bien a Telefe y que ahora podría tener una nueva temporada entre junio y julio. La idea es clara: reforzar la grilla con un ciclo fuerte, de alto impacto y con figuras reconocidas.

Telefe quiere el regreso de Tu Cara Me Suena.

El formato, que combina imitaciones, música y humor, siempre logró captar la atención del público con performances que rápidamente se vuelven virales. Por eso, en Telefe ven con buenos ojos su regreso en un contexto donde la competencia por el rating es cada vez más intensa.

¿Quién conducirá Tu Cara Me Suena?

Según reveló el periodista Guido Záffora en Calabró 107.9, el proyecto ya fue presentado formalmente y tiene un nombre que suena con fuerza para ponerse al frente: Marley. El conductor, uno de los históricos del canal, habría sido quien impulsó su regreso y busca repetir el rol que ya ocupó en ediciones anteriores.

La posible vuelta no solo incluiría cambios en la conducción, sino también en el jurado. En ese sentido, Florencia Peña aparece como una de las figuras que estaría prácticamente confirmada para integrar el panel que evaluará a los participantes. Además, la elección de Marley no sería casual. Su experiencia en realities y su vínculo con el público lo posicionan como una apuesta segura para liderar un ciclo de estas características.

Marley regresará como conductor a Tu Cara Me Suena.

Si bien aún restan definiciones, lo cierto es que la maquinaria ya está en marcha y el canal analiza detalles de producción para concretar el regreso. En un escenario donde cada punto de rating cuenta, Telefe parece decidido a ir por todo con un formato que ya demostró su potencial.

Habrá que esperar la confirmación oficial, pero todo indica que uno de los realities más recordados de la televisión argentina está cada vez más cerca de volver a la pantalla. Este formato ya fue un éxito, y por eso, la idea es revivirlo para lograr superar el fracaso que viene siendo Gran Hermano Generación Dorada.