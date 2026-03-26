Arde Telefe: quieren sacarle el programa a una de sus figuras "conflictivas"

La interna en el canal es cada vez peor con la nueva incorporación.

Una fuerte versión comenzó a circular en los pasillos de Telefe. En medio de los cambios que se preparan para la programación anual, habría estallado una interna inesperada que tiene como protagonista a Carina Zampini. De cara a la nueva temporada de La Peña de Morfi, todavía no está completamente definido cómo quedará conformada la conducción. Lo que sí se confirmó es que Lizy Tagliani no continuaría al frente del ciclo, mientras que el futuro de Diego Leuco permanece bajo análisis por parte de las autoridades del canal.

Carina Zampini fue la primera compañera de Gerardo Rozín en Morfi

En ese contexto, desde la producción venían evaluando distintos nombres para renovar el formato. La gran apuesta habría sido Soledad Pastorutti, considerada internamente como la candidata ideal para ocupar el rol principal. Sin embargo, cuestiones económicas habrían complicado esa posibilidad y abrieron el camino para que Zampini ganara terreno en la negociación. La actriz, recordada especialmente por su papel protagónico en Dulce Amor. No sería su primera experiencia en el ciclo: en 2016 se convirtió en la primera mujer en conducir La Peña de Morfi, aunque su paso fue breve y estuvo rodeado de versiones de tensiones internas. Según trascendidos de aquel momento, su salida no habría sido en los mejores términos y quedaron instalados rumores de diferencias con Gerardo Rozín, creador del programa. Ahora, años después, su posible regreso vuelve a generar comentarios y expectativa dentro del canal.

¿Había mejores opciones?

El periodista Juan Etchegoyen fue quien aportó más información sobre el supuesto malestar interno que habría generado la incorporación de Carina Zampini a La Peña de Morfi. Durante su ciclo Mitre Live, el comunicador aseguró: “Lo que me cuentan diferentes personas de la productora Corner es que no ven para nada bien esta designación”, reveló, dejando en evidencia que el nombre de la actriz no generaría consenso puertas adentro.

“Hablé con distintas personas que me manifestaron que había muchas mejores opciones antes de traer a alguien que no terminó bien con el creador del programa, Gerardo Rozin”, aseveró el periodista, haciendo referencia a las versiones que rodearon la conflictiva salida de Zampini años atrás.

“En su momento se habló de pelea y hay trabajadores tanto de la productora como del canal que esta decisión les hizo ruido porque había otras conductoras para llamar. La frase que a mí me dicen es ‘Juan, habiendo tantas conductoras’”, concluyó.