C5N le muestra la puerta de salida a una importante periodista.

En C5N el tablero se volvió a mover y esta vez con una decisión que no pasó desapercibida. Después de meses de cruces, tensiones y un perfil cada vez más marcado, una de las figuras más polémicas del canal quedó afuera de uno de sus programas más emblemáticos.

¿Quién es al periodista que se irá de C5N?

El nombre en cuestión: Mariana Brey. La salida se dio en Duro de Domar, el ciclo donde Brey había logrado consolidarse como una de las voces más picantes del panel. Su rol no era menor: generaba debate, incomodaba y funcionaba como contrapunto en un programa que vive de la confrontación de ideas.

Mariana Brey no continuará en Duro de Domar.

Pero la relación empezó a desgastarse. Los cruces al aire, especialmente con Pablo Duggan, se volvieron cada vez más frecuentes y dejaron de ser solo parte del show. A eso se sumó su fuerte exposición en redes, donde su posicionamiento político empezó a tomar protagonismo y a generar repercusiones dentro y fuera del canal.

Los detalles de la salida de Mariana Brey de C5N

La confirmación llegó desde otro clásico de la TV, cuando Rodrigo Lussich dio detalles en Intrusos. “Fue la salida”, explicó, aunque aclaró que el término “despido” todavía no está del todo cerrado. ¿El motivo? Brey sigue en negociaciones con el canal para definir su futuro.

Es que, por ahora, la puerta no está completamente cerrada. En C5N evalúan la posibilidad de reubicarla en otro espacio, lo que deja el escenario abierto a un posible reacomodamiento más que a una desvinculación definitiva.

Mientras tanto, en el propio panel de Intrusos, Adrián Pallares aportó otra mirada: “Es una pérdida enorme para Duro de Domar”. Una frase que resume el impacto interno de la decisión, más allá de las diferencias.

También se deslizó que el cambio podría no ser exclusivamente por ella, sino parte de una renovación más amplia dentro del programa. Una estrategia habitual en la televisión cuando se busca oxigenar formatos que empiezan a mostrar desgaste.

Lo cierto es que la salida ya es un hecho. Y aunque todavía no está definido si seguirá en el canal, el capítulo en Duro de Domar parece haber llegado a su fin.

En un medio donde las polémicas suman pero también desgastan, el caso de Brey vuelve a dejar una enseñanza conocida: el equilibrio entre el personaje y el programa es frágil. Y cuando se rompe, las decisiones no tardan en llegar.