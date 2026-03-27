No está Villarruel: en Carnaval adelantaron cual será la fórmula presidencial de LLA para 2027

Villarruel estaría fuera de la fórmula presidencial.

El periodista Andrés “Duka” Ducatenzeiler realizó explosivas declaraciones durante su participación en el stream Carnaval. En medio de un análisis sobre la actualidad del país y los movimientos de cara al futuro electoral, el comunicador lanzó una afirmación que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó repercusión.

Ducatenzeiler aseguró que existiría un acuerdo político entre el presidente Javier Milei y la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2027. “Patricia Bullrich acordó con el presidente, Javier Milei, ser la candidata a vicepresidenta para el 2027”, afirmó sin rodeos.

El periodista fue aún más allá al referirse al pasado político de la funcionaria: “La terrorista que ponía bombas en el jardín de infantes”. En ese mismo sentido, sostuvo que la eventual decisión política también tendría un componente simbólico. “Patricia Bullrich para demostrarles que no es así, aceptaría ser vicepresidenta de Javier Milei en el 2027. Esto está absolutamente acordado”, insistió Ducatenzeiler, reforzando su versión.

Fútbol, política y barra.

Las declaraciones surgieron mientras analizaba distintos episodios recientes vinculados a la política y al fútbol argentino: “Esto lo tengo fresco. Estaba pensando si me lo guardaba mas adelante, pero cuando Rafa Di Zeo, en una situación anticonstitucional, es alejado por un tema político de la cancha de Boca cuando tiene libertad absoluta para ir a cualquier corte evento de cualquier naturaleza”, expresó en relación al decreto firmado por Javier Milei que prohíbe al líder de la barra de Boca volver a los estadios.

En ese contexto, vinculó la situación con la interna política del club Boca Juniors y las tensiones que atraviesan distintos espacios de poder. “Porque Rafa Di Zeo dijo en Carnaval que se iba a presentar en las elecciones de Boca, seguramente, más cerca de Juan Román Riquelme que de Mauricio Macri”, agregó, sugiriendo que las decisiones alrededor del histórico líder de la barra podrían tener motivaciones políticas.