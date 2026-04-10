Nelson Castro se animó a confirmar lo que nunca dijo en público: "Encontré a mi compañero"

La decisión que le salvó la vida.

Nelson Castro compartió una experiencia personal que mezcla su recorrido profesional con una vivencia profundamente humana. El periodista, sorprendió al recordar un episodio ocurrido durante su etapa de formación en Estados Unidos, cuando realizaba una beca.

Durante el aire de Radio Rivadavia, el conductor relató una situación que lo impactó fuertemente y que lo obligó a actuar con firmeza. “Cuando hice mi beca en Estados Unidos encontré a mi compañero inhalando cocaína”, confesó sobre su compañero de trabajo en aquel entonces. Lejos de ignorar lo sucedido, decidió enfrentar a su colega y plantearle con claridad su preocupación.

El periodista explicó que la conversación fue difícil, pero necesaria. “Le dije que no podía trabajar con alguien así y se puso a llorar." Me generás una inseguridad. Esto es un problema para los pacientes y también legal”, relató. Y agregó que le dio una opción concreta: que él mismo lo informara a las autoridades o, de lo contrario, lo haría él. "Diez años después me dijo que ese momento le salvó la vida”, contó emocionado. Además, Nelson contó que esa experiencia dejó una enseñanza profunda sobre la importancia de intervenir cuando alguien atraviesa una situación de adicción, aun cuando implique incomodidad o tensión personal.

El casamiento que no fue

En ese mismo marco de confesiones personales, el periodista también abrió su corazón al recordar una historia de amor que quedó inconclusa. “Yo estuve a punto de casarme en Estados Unidos con una médica que lamentablemente falleció por Covid. Teníamos un plan… Me hubiera encantado tener muchos chicos y, bueno, se frustró. Sucedió cuando hice la beca, a mediados de los ochenta. Fue un flechazo a primera vista. Y eso ya no se repitió”, contó en Telenoche, dejando entrever una faceta íntima poco habitual en él.