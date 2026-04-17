Mariana Brey rompió el silencio sobre su salida de C5N: "Echada"

Mariana Brey rompió el silencio y habló sobre los rumores de salida de C5N.

Tras múltiples especulaciones en las redes sociales, Mariana Brey decidió frenar los trascendidos de inmediato y negó su desvinculación del exitoso programa Duro de Domar.

En Bondi Live, la comunicadora dialogó mano a mano con Ángel de Brito para desactivar el conflicto mediático y confirmar su continuidad ininterrumpida en la señal de noticias.

La esperada charla comenzó con la pregunta directa del conductor para resolver el misterio televisivo de una buena vez. "¿Te fuiste de Duro de Domar?", consultó. Con total tranquilidad, Brey rechazó esa ruidosa teoría sin dudarlo un solo segundo. "No. Ayer estaba al aire", aseveró

Lejos de esquivar la polémica instalada, la mediática aprovechó el espacio digital para exponer el asedio de otros ciclos colegas por este mismo y repetido tema. "Desde mayo del año pasado, por lo menos en tres, cuatro o quizás cinco oportunidades, me vinieron a buscar a la puerta para preguntarme cuándo era mi último día", relató con visible fastidio por la persecución en la puerta del estudio.

Mariana Brey rompió el silencio y habló sobre los rumores de salida de C5N.

Mariana Brey: "Me dan por echada"

Para la comunicadora, las afirmaciones de la prensa no tienen rigor periodístico. "Me dan por echada", sentenció frente a las cámaras del streaming. Finalmente, cerró su descargo con una anécdota para desmentir a quienes aseguraron su escandalosa partida de C5N. "Ahí le expliqué: 'Hoy a la noche estoy ahí'. Y ayer estuve", concluyó para dar por terminada la controversia.