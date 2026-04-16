C5N tomó una decisión drástica con Mariana Brey: "A partir de esta semana"

C5N tomó una decisión drástica con Mariana Brey.

Luego de constantes tensiones y debates al aire con el conductor Pablo Duggan, se confirmó la salida definitiva de Mariana Brey del exitoso ciclo Duro de Domar.

El periodista Rodrigo Lussich tomó la palabra en América TV y reveló los detalles exclusivos de este sorpresivo quiebre profesional. Para evitar falsos rumores, el presentador precisó el actual estado de la situación. "Fue la salida, no quiero decir despido porque todavía está negociando con el canal las posibilidades de reinsertarse a otro programa", aclaró frente a las cámaras.

En esa misma línea, el conductor profundizó sobre los motivos detrás del alejamiento: "Se hizo efectiva a partir de esta semana la salida de Mariana, después de tantas polémicas e idas y vueltas con sus colegas y en las redes, en donde ella comenzó a mostrar un perfil ligado al periodismo político".

Frente a la incertidumbre sobre la continuidad de la comunicadora en la señal C5N, Lussich remarcó: "No está confirmada la salida de C5N porque está negociando si continúa en otro programa".

C5N tomó una decisión drástica con Mariana Brey.

La opinión de Adrián Pallares

Para cerrar la información, Adrián Pallares valoró el rol de la figura femenina y lamentó su partida del estudio. "Es una pérdida enorme para Duro de Domar, es un contrapunto que está desde el 2022 en C5N", destacó.