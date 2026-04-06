Luis Majul le paró el carro a Caputo en vivo.

El gobierno de Javier Milei está atravesando una profunda crisis en diferentes aristas. No solo es una crisis de confianza por los repetidos escándalos que se estuvieron sucediendo a lo largo de los meses, que incluye los préstamos hipotecarios espurios a funcionarios del oficilismo como el último acto de la obra, sino que también es una crisis desde el lado económico: si bien el Indec refleja un IPC del 2,9%, el impacto en el bolsillo se siente mucho peor.

Para hablar respecto a esto fue invitado Luis "Toto" Caputo, ministro de Economía, al ciclo que Luis Majul conduce por las noches en LN+. Allí se refirió a las críticas contra su modelo pero, al comenzar a hablar mal de los periodistas opositores, el presentador decidió pararle el carro y deslizar que la culpa de la rispideces con la prensa no es unilateral.

Luis Majul le puso los puntos a Caputo en vivo.

¿Qué le dijo Luis Majul a Luis "Toto" Caputo?

"¿Hay crisis o no hay crisis?", le preguntó sin rodeos Majul. "No, claro que no", negó Caputo. "¿No hay estanflación? ¿No está estancada la economía?", insistió el conductor. "Para nosotros no hay estanflación, sino que los datos muestran lo contrario. Por eso yo hago mucho énfasis en los datos Luis, porque todos podemos tener sesgos. Yo creo que el periodismo tiene sesgos", expuso Toto.

"¿Pero el periodismo en general?", deslizó extrañado el trabajador de prensa. "No, algunos periodistas. Pero sí, la mayor parte creo yo que nos odia porque son de izquierda, porque son corruptos...", indicó el funcionario, algo que generó la rápida interrupción de Majul: "O porque ustedes los agreden personalmente...".

Rápidamente, Caputo se atajó: "Exactamente, o porque alguno se siente agredido personalmente. No hago juicio de valor, estoy siendo descriptivo. Yo como ministro de Economía también puedo tener sesgo y agarrar como hace el periodismo de 'mirá, este le está yendo bárbaro, entonces a todos nos va bárbaro'". "Entonces, como todos podemos tener sesgos, en los datos se dirimen los sesgos. Yo como ministro no me puedo guiar por lo que dice tal encuesta o tal otra que, dicho sea de paso, no pegan una", concluyó.